Apple quer lançar primeiro Macbook com tela sensível ao toque em 2025

A Apple está trabalhando para produzir Macbooks com tela sensível ao toque (touchscreen), de acordo com informações da agência de notícias Bloomberg, e essa novidade pode ser lançada em 2025. A empresa não confirmou as informações.

Logo que o iPad foi lançado, em 2010, Steve Jobs explicou em uma palestra que a empresa não lançaria um Macbook com touchscreen, mas, na última quarta-feira, 11, um relatório da Bloomberg apresentou os planos da marca de lançar o seu primeiro laptop com tela sensível como um novo Macbook Pro com a tecnologia de tela OLED.

O objetivo da marca não seria unir o iPad e o Macbook, mesmo o tablet já tendo recursos que o aproxima dos laptops Apple, com algumas versões sendo compatíveis com teclados e mouses, além de atualizações de software similares.

Em 2016, a empresa chegou a produzir laptops com uma barra sensível no teclado que era capaz de controlar algumas funções do aparelho, mas não obteve o sucesso esperado por ter confundir os usuários e foi descontinuado em 2021 nos Macbooks de última geração.

A Apple já vem demonstrando interesse em produzir suas próprias telas para aparelhos da marca a partir de 2024 e competir com empresas como Samsung e LG, que produzem os displays de seus dispositivos. É possível que a tela sensível que pode ser produzida futuramente para Macbooks sejam desenvolvidas pela própria Apple.