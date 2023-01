Apple vai começar a produzir suas próprias telas para competir com LG e Samsung

A Apple quer começar a desenvolver seus próprios displays para dispositivos da marca a partir de 2024, afirmou a agência de notícias Bloomberg nesta terça-feira, 10. A fabricação envolveria deixar a empresa californiana menos dependentes de empresas como Samsung e LG, que desenvolvem as telas usadas pela Apple, e se tornar, ao mesmo tempo, uma concorrente no setor.

De acordo com a Bloomberg, o primeiro produto a receber a tela da empresa pode ser o Apple Watch, já no final do ano que vem. O display seria de MicroLed, uma tecnologia que aplica leds menores à tela, trazendo melhor resolução. A categoria é considerada a evolução das telas de Oled.

A ideia é que, futuramente, os displays próprios possam, também, equipar novos iPhones e iPads, em substituição aos itens importados de outras empresas. Testes com as novas telas já estão sendo realizados, afirmou uma fonte à Bloomberg.

O novo negócio da Apple pode abalar o setor de displays no mercado, que representa boa parte do faturamento das gigantes sul-coreanas. Segundo levantamento da agência, o fornecimento de telas para a Apple é, hoje, 36% do faturamento da área na LG. Já na Samsung, esse número é de pouco menos de 7%.

Apple, Samsung e LG não se pronunciaram sobre o caso.