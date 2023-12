Apple Watch: empresa retoma vendas de relógios nos EUA após disputa por patentes

THE NEW YORK TIMES - A Apple retomou as vendas dos modelos mais recentes do Apple Watch nesta quinta-feira, 28, um dia após um tribunal de apelações federais reverter temporariamente um decreto que proibia a importação e a venda nos Estados Unidos. No entanto, o destino dos relógios dependerá do desenrolar de uma briga legal que deve se desenrolar nas próximas semanas em um tribunal federal.

A empresa interrompeu as vendas do Apple Watch Series 9 e do Apple Watch Ultra 2 em suas principais lojas no dia 21 de dezembro e em outros pontos de venda na véspera de Natal. A pausa foi resultado de um caso de disputa de patente, que a Apple perdeu em outubro. A decisão nesse caso tornou-se final na terça-feira, 26, quando a administração do presidente Joe Biden optou por não intervir e revertê-la. Mas, na quarta-feira, 27, um tribunal de apelações federais ordenou que o governo não a aplicasse “até novo aviso” enquanto o tribunal considera o recurso da Apple.

Empresa havia interrompido as vendas do Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2 em suas principais lojas no dia 21 de dezembro e em outros pontos de venda na véspera de Natal. Foto: REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

É possível comprar um Apple Watch nos EUA hoje?

Sim. A empresa anunciou na quarta-feira que retomaria as vendas dos dois novos relógios em algumas lojas da Apple nos Estados Unidos no mesmo dia, e em mais lojas até sábado, 30. A Apple afirmou que as vendas online dos dois relógios seriam retomadas em seu site nesta quinta-feira.

O que se sabe sobre a briga judicial?

O caso contra a Apple perante a Comissão de Comércio Internacional dos EUA concentra-se na tecnologia que alguns Apple Watches usam para detectar a frequência cardíaca do usuário medindo a porcentagem de oxigênio no sangue. A comissão decidiu em outubro que alguns modelos de Apple Watches estavam infringindo patentes de duas empresas de tecnologia médica na Califórnia, a Masimo e a Cercacor Laboratories.

Continua após a publicidade

Assim, foi ordenado que a Apple que parasse de vender o Apple Watch Series 9 e o Watch Ultra 2 após o Natal. A administração Biden tinha 60 dias para decidir se vetaria a decisão da comissão. Na terça-feira, disse que optou por não fazê-lo, tornando a decisão final. Mas, na quarta-feira, o tribunal de apelações federais concedeu um novo pedido da Apple para suspender a aplicação da decisão enquanto o processo de apelação se desenrola. A comissão recebeu o prazo até 10 de janeiro para responder ao pedido da Apple por um atraso adicional na aplicação da proibição.

Essa briga judicial se aplica a outros Apple Watches?

A proibição que foi temporariamente suspensa na quarta-feira se aplicava a vários outros modelos que usam a mesma tecnologia de monitoramento de pulso, incluindo o Apple Watch Series 6, 7 e 8, e todos os modelos do Apple Watch Ultra. No entanto, esses modelos não são atualmente vendidos nas lojas da Apple ou no site da empresa.

E quanto às vendas no Brasil ou outros países?

A decisão afetou apenas as vendas nos Estados Unidos.