Arm: gigante dos chips planeja ter maior estreia na Bolsa dos últimos anos

THE NEW YORK TIMES - A Arm, empresa de design de chips de propriedade do SoftBank, entrou com um pedido de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na bolsa de Nasdaq, em Nova York, na segunda-feira 21, no que se espera que seja uma das maiores ofertas públicas iniciais dos últimos anos. Não foi listado um preço prospectivo das ações.

O pedido vem 18 meses depois que a Nvidia, fabricante de chips do Vale do Silício, abandonou sua oferta para comprar a Arm por US$ 40 bilhões. A Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) entrou com um processo para impedir o negócio.

No ano fiscal terminado em março, a Arm registrou receita de US$ 2,68 bilhões, um pouco abaixo dos US$ 2,70 bilhões do ano anterior. No último trimestre, a Arm teve lucro líquido de US$ 0,10 por ação, abaixo dos US$ 0,22 do ano anterior.

A mudança vai dar à empresa controladora da Arm, o SoftBank, mais capital para investir ainda mais em startups. Em uma recente reunião com investidores e analistas, o executivo chefe do SoftBank, Masayoshi Son, disse que a empresa estava pronta para mudar para o “ataque” no campo da inteligência artificial (IA).

No registro, a Arm disse que US$ 30 bilhões em chips fabricados pela companhia foram enviados no último ano fiscal. O SoftBank continuará sendo o acionista controlador da Arm, com a maior parte do negócio.

Empresa de processadores Arm é propriedade do SoftBank, fundo de investimento japonês responsável por catapultar diversas companhias no mundo, como Uber Foto: Dado Ruvic/Reuters - 6/3/2023

O que faz a Arm?

A Arm é uma empresa com 33 anos de existência que desenvolve e licencia projetos de microprocessadores para que outras empresas transformem em chips. Sua tecnologia eficiente em termos de energia desempenhou um papel importante no boom dos telefones celulares, incluindo todos os iPhone vendidos pela Apple desde 2007.

A tecnologia Arm também é encontrada em uma infinidade de outros produtos, incluindo eletrodomésticos, carros e equipamentos industriais. A empresa estima que mais de 250 bilhões de chips baseados na Arm tenham sido vendidos.

A Arm era uma empresa pública até 2016, quando o SoftBank comprou o negócio por US$ 32 bilhões. A Nvidia fez sua oferta pela empresa em setembro de 2020, mas encontrou oposição vocal dos reguladores de mercado e de algumas das principais empresas de chips do setor.

O SoftBank sofreu enormes perdas desde a aquisição fracassada, registrando uma perda de US$ 3,3 bilhões no primeiro trimestre deste ano. O Vision Fund, que é o braço de investimento em startups e inovação do SoftBank, registrou um prejuízo líquido de US$ 3,3 bilhões, mas apresentou um ganho de investimento de US$ 1,1 bilhão no segundo trimestre, após um prejuízo de US$ 23,1 bilhões no ano anterior.

Fabricante Nvidia propôs comprar a Arm, mas acordo foi barrado por órgãos reguladores do mercado Foto: Robert Galbraith/Reuters - 11/2/2015

O que significa o IPO da Arm?

O registro do IPO significa que a Arm pode começar a avaliar o interesse dos investidores, o que será fundamental para a venda de ações. A empresa ainda precisará dizer quanto planeja arrecadar com a oferta e que avaliação de mercado está buscando, algo que fará mais perto da venda.

Rene Haas, que tem sido o executivo-chefe da Arm desde fevereiro de 2022, tem pressionado a empresa a entrar em áreas mais lucrativas, incluindo servidores de data center operados por empresas como a Amazon. O sucesso desse esforço, bem como os nomes de quaisquer investidores de alto perfil e possíveis mudanças no modelo de negócios da Arm para gerar mais receita, provavelmente será um tópico importante para os investidores que estudam seu prospecto de oferta. / TRADUÇÃO POR GUILHERME GUERRA