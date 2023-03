Atriz Gwyneth Paltrow agora também é ‘startupeira’; entenda

A atriz americana Gwyneth Paltrow, conhecida por filmes como Shakespeare Apaixonado, agora também está pronta para colocar um pé no mundo das startups. Recentemente, ela fundou, junto com o empresário Moj Mahdara, a firma de investimentos Kinship Ventures, que está levantando US$ 75 milhões em seu fundo de estreia.

Segundo o site Axios, a firma planeja investir em startups voltadas para bens de consumo em estágio inicial e companhias da web3. O foco dos investimentos é nas indústrias de tecnologia educacional, de saúde, beleza e bem-estar.

Em abril do ano passado, a Kinship participou de um investimento coletivo de U$S 87 milhões na plataforma de pagamento em criptomoeda MoonPay, junto de outras celebridades como Paris Hilton e Drake.