Banco de imagens Shutterstock lança ferramenta de IA para gerar fotos em parceria com OpenAI

A Shutterstock, biblioteca online de fotografia, anunciou que usuários poderão gerar imagens por inteligência artificial (IA) na própria plataforma — chamada, inicialmente, de Shutterstock.AI. A ferramenta vai usar o catálogo da empresa em parceria com a tecnologia generativa da OpenAI, a Dall-E 2.

De olho em um novo segmento de serviços a partir de IA, a Shutterstock e a OpenAI já haviam feito um acordo para trabalharem juntas. Na parceria, anunciada em outubro de 2022, a empresa de imagens se comprometeu a ceder parte de seus arquivos para treinar o Dall-E 2.

Agora, a tecnologia de IA generativa — ou seja, capaz de gerar conteúdo a partir do aprendizado de máquina — vai estar dentro da plataforma da Shutterstock, permitindo que os usuários possam dar um comando e baixar a imagem gerada pelo site.

A Shutterstock também afirmou que, assim que geradas, as imagens vão poder ser licenciadas instantaneamente. A ferramenta poderá ser usada para assinantes do serviço de fotos da empresa.

Com ferramentas de IA em alta, a Shutterstock anda em um caminho contrário ao de uma das suas principais rivais, a Getty Images. Um dos bancos de fotos mais famosos do mundo, a Getty entrou com uma ação contra a Stability AI na última semana acusando a empresa de usar indevidamente suas fotos.

De acordo com um comunicado emitido pela Getty Images, a disputa é pela propriedade intelectual das imagens, que tem aparecido em “montagens” realizadas pela Stable Diffusion, ferramenta da Stability AI.