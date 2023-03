Bill Gates ‘conversa’ com ChatGPT e revela melhor conselho que já ouviu na vida; saiba mais

No dia 17 de fevereiro, Bill Gates, cofundador da Microsoft, participou de uma entrevista com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, onde os dois responderam perguntas geradas pelo chatbot de inteligência artificial (IA) ChatGPT.

Durante a conversa, o chatbot perguntou ao bilionário sobre qual teria sido o melhor conselho que ele já recebeu e como isso influenciou sua vida. Gates disse que o melhor conselho que já recebeu foi do investidor e amigo de longa data Warren Buffett: “Eu recebi um grande conselho do Warren Buffett numa conversa onde ele disse que, no fim das contas, o que importa é o que seus amigos realmente pensam de você e o quão forte essas amizades são. Esse foi um ótimo conselho”.

Gates e Buffett são amigos há mais de 30 anos e são cofundadores da iniciativa The Giving Pledge, que tem como objetivo de incentivar outras pessoas ricas ao redor do mundo a doar dinheiro para causas beneficentes.

Essa entrevista não foi a primeira ocasião em Bill Gates citou seu amigo Warren Buffett. Em 2016, o cofundador da Microsoft chegou a mencionar Buffett em um depoimento em seu blog pessoal, dizendo que aprendeu muitas coisas com o investidor nos últimos 25 anos e que “talvez a coisa mais importante seja que a amizade é tudo”.

O ChatGPT é um chatbot que usa IA para criar diversos tipos de texto conforme os comandos enviados pelo usuário no chat. O sistema foi lançado em novembro do ano passado e criado pela empresa OpenAI de pesquisa em inteligência artificial. O ChatGPT impressionou por suas habilidades e influenciou grandes empresas de tecnologia a investirem em IA, como a Microsoft, que implementou o ChatGPT no buscador Bing, e o Google que criou o Bard, seu próprio sistema de IA.





