ByteDance, dona do Tiktok, demite estagiário após ‘interferências’ no treinamento de modelos de IA

A ByteDance também desmentiu os rumores que as ações do estagiário tinham resultado em danos irreversíveis e um prejuízo de cerca de US$ 10 milhões. Além disso, havia suspeitas de que até 8 mil unidades de processamento gráfico (GPU), chip usado para treinar os modelos de IA, tinham sido afetados.

A dona do TikTok disse que os rumores continham “exageros e imprecisões”. As operações comerciais, incluindo o setor de IA, não foram afetadas pelas ações do estagiário.