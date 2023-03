Carro elétrico da Xiaomi terá produção em massa no início de 2024

O gigante tecnológico chinês Xiaomi começará a produção em massa de seus primeiros carros elétricos no início de 2024 após passar por todos os testes pertinentes, informou nesta segunda, 6, Lei Jun, fundador da empresa, durante uma sessão da Assembleia Nacional Popular (ANP, Legislativo).

Lei explicou em uma reunião plenária da delegação de Pequim que o “progresso” na produção do carro da Xiaomi tem “superado as expectativas”. “O veículo completou com sucesso o teste de inverno e espera-se que seja lançado no próximo ano”, afirmou o também delegado da ANP, que ainda acrescentou que a produção em massa começaria “na primeira metade de 2024″.

O executivo declarou que dedica “metade do seu tempo” ao negócio de carros, no qual investiram mais de ¥ 3 bilhões (US$ 434 milhões de dólares) em 2022, com uma equipe de P&D que superou 2.300 pessoas.

Em março de 2021, a empresa anunciou sua entrada no setor de carros elétricos com a criação de uma subsidiária, liderada pelo próprio Lei, que investiria cerca de US$ 10 bilhões de dólares nos próximos dez anos.

A Xiaomi já fabrica alguns veículos elétricos de pequeno porte, como patinetes, e também se associou à empresa chinesa Super Soco para produzir motos elétricas em conjunto. /EFE