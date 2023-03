Carteira do Google agora pode ser utilizada em catracas no metrô de São Paulo

O Google anunciou nesta quarta-feira, 1º., em parceria com a empresa de serviços para mobilidade urbana Autopass, a chegada dos bilhetes de metrô de São Paulo na carteira digital da empresa, no celular. Com isso, será possível comprar os tickets do cartão TOP diretamente no app Carteira do Google e utilizar um QR Code nas catracas do metrô e CPTM.

A ideia é evitar filas em guichês que ainda vendem bilhete físico, voltado, principalmente para quem não possui o cartão TOP, vale-transporte que integra a Grande São Paulo, ou o Bilhete Único, cartão de passagens emitido pelo Estado. De acordo com o Google, o “bilhete eletrônico” também deve facilitar o transporte de turistas, que utilizam o metrô ou CPTM de forma esporádica.

O produto do Google com a Autopass não é novo. As duas empresas já levaram o bilhete para a carteira do Google em Brasília e no Rio de Janeiro, mas é a primeira vez que todo o processo pode realizado dentro do app da companhia, da compra até a utilização.

“Nosso objetivo é facilitar cada vez mais o dia a dia das pessoas, para que passem menos tempo em filas e tenham mais tempo para si”, afirma Natacha Litvinov, chefe de estratégia e operações para pagamentos do Google Brasil. “A nova seção bilhetes de transporte é uma maneira rápida e fácil de comprar passagens, pagar tarifas e guardar os bilhetes em um só lugar.”

Na carteira do Google será possível comprar até 10 bilhetes de uma só vez e o sistema não funciona para o Bilhete Único, apenas para o cartão TOP. A novidade está disponível a partir desta quarta e é compatível com celulares com sistema operacional Android.

Como usar

Continua após a publicidade

Carteira do Google permite comprar até 10 bilhetes de uma só vez Foto: Google/Divulgação

Para comprar o bilhete, é preciso ir até o app do Google e adicionar a opção “cartão de transporte público” na carteira. Em seguida, o usuário deve selecionar a empresa TOP, responsável pelos tickets em São Paulo, e escolher o número de passagens desejados. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, débito ou pelo próprio Google Pay.

Para utilizar o bilhete no metrô ou na CPTM, basta acessar a carteira do Google, selecionar o bilhete e aproximar o QR Code do leitor na catraca da estação.