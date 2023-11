Casa Branca rejeita Elon Musk, mas é dependente do bilionário; entenda

THE NEW YORK TIMES - A Casa Branca acusou Elon Musk na sexta-feira, 17, de realizar “promoção abominável de ódio antissemita e racista”, por seu apoio ao que um porta-voz do governo chamou de “mentira hedionda” sobre os judeus.

Tudo isso poderia levar a pensar que o governo Biden tentaria deixar de fazer negócios com a pessoa mais rica do mundo. No entanto, nas últimas semanas, o governo dos EUA tornou-se mais dependente dele do que nunca, fechando contratos de lançamentos da SpaceX no valor de até US$ 1,2 bilhão no próximo ano para colocar no espaço ativos cruciais do Pentágono, incluindo satélites de espionagem e de comando e controle.

Antes disso, em setembro, o Pentágono concordou em pagar dezenas de milhões de dólares pelo “Starshield”, um novo sistema de comunicações seguro que sua empresa criou para os sistemas de defesa e inteligência do país, contando com os mesmos grupos de satélites Starlink que se mostraram vitais para os militares da Ucrânia durante a guerra com a Rússia.

Os funcionários do governo dizem que os satélites Starlink são essenciais para se proteger contra a China porque são muito mais resistentes aos esforços chineses para desativá-los do que os próprios satélites de comunicação do Pentágono.

Apesar de acusações de ódio, governo dos EUA intensifica laços comerciais com Elon Musk Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Esses são apenas os exemplos mais recentes de por que o governo federal não tem uma maneira viável de romper com Musk - pelo menos enquanto os EUA decidirem que vão continuar a explorar o espaço e a combater suas maiores superpotências rivais. O governo pode denunciá-lo e declarar que todos os americanos devem rejeitar suas opiniões. Mas o país precisa dele, ou pelo menos de seus foguetes e satélites, mais do que nunca.

Tanto a Casa Branca quanto o Pentágono sabem disso.

Raramente o governo dos EUA dependeu tanto da tecnologia fornecida por uma única pessoa. No entanto, de acordo com os funcionários da administração, eles não têm escolha - e não terão por algum tempo. Porque, no momento, há poucas alternativas viáveis.

É uma situação incomum. Se um executivo de alto escalão de uma das tradicionais empreiteiras de defesa de capital aberto - Raytheon, Boeing ou Lockheed Martin - tivesse adotado uma teoria da conspiração antissemita como Musk fez, haveria pressão dos acionistas e dos clientes para que ele se demitisse. De fato, anunciantes como a IBM, a Apple e a Warner Bros. Discovery anunciaram nos últimos dias que interromperão seus negócios no X, antigo Twitter. Musk, em vez de pedir desculpas, ameaçou com ações judiciais.

Mas a SpaceX é uma empresa privada, totalmente controlada pelo bilionário. E, até o momento, enquanto a Casa Branca tem sido franca, o Pentágono tem se mantido em silêncio.

“Seria bom ter alternativas, e o governo dos EUA tentou desenvolver algumas”, diz Walter Isaacson, biógrafo de Musk. “Mas nenhuma outra empresa”, afirma ele, incluindo a United Launch Alliance (um empreendimento da Boeing e da Lockheed Martin), “conseguiu fabricar foguetes reutilizáveis, colocar astronautas em órbita ou colocar alguns desses satélites pesados em órbita alta da Terra”.

De fato, desde a invasão da Ucrânia, a dependência militar de Musk só tem aumentado. Foi a decisão de Musk de enviar os satélites Starlink para a Ucrânia nas horas seguintes à invasão que manteve o país capaz de se comunicar e, por fim, de atingir alvos russos. Da mesma forma, quando Musk recusou um pedido ucraniano para estender a cobertura do sistema à Crimeia, os ucranianos descobriram que não podiam apontar com precisão os drones em uma missão para atacar navios russos.

Mais tarde, Musk e o general Mark A. Milley, então presidente do Estado-Maior Conjunto, fecharam um acordo para o Starshield, o sistema do Pentágono que será baseado no Starlink, a maior constelação de satélites do mundo. Mas o Pentágono controlará o novo sistema, de modo que o local onde ele poderá operar não dependerá dos caprichos de um único executivo.

A NASA também está trabalhando com Musk, em contratos separados no valor coletivo de pelo menos US$ 4 bilhões, para levar astronautas à lua com o novo foguete Starship da SpaceX, colocando seres humanos de volta à superfície lunar pela primeira vez em mais de 50 anos. A SpaceX também é a principal maneira pela qual os EUA abastecem a Estação Espacial Internacional e as novas tripulações.

Durante o segundo trimestre deste ano, a SpaceX sozinha enviou quase 80% da carga útil mundial em massa para o espaço, de acordo com uma análise feita pela consultoria Bryce Tech.

A carga de 215 toneladas transportada pela SpaceX nesse período é mais de cinco vezes maior do que a carga que a Rússia e a China coletivamente colocaram em órbita a partir da Terra e quase 40 vezes maior do que a carga do concorrente mais próximo nos EUA, a United Launch Alliance.

É um nível de domínio diferente de praticamente qualquer setor industrial do mundo. E é muito mais importante, em termos de participação de mercado, do que o papel da Tesla no mercado de veículos elétricos.

Musk, segundo as autoridades do Pentágono, trouxe benefícios reais para o Departamento de Defesa e para o setor espacial comercial em todo o mundo.

“Eles reduziram drasticamente nosso custo para entrar em órbita”, disse o secretário da Força Aérea, Frank Kendall, em uma entrevista ao The Times no mês passado.

Mas as autoridades do Pentágono, inclusive Kendall, disseram que estão trabalhando para tentar expandir suas opções em termos de lançamento espacial, tanto para cargas comerciais menores quanto para os lançamentos de segurança nacional mais caros e sensíveis. Em breve, eles estarão aceitando propostas de novos fornecedores para tentar tornar os EUA menos dependentes de um único fornecedor de lançamentos, como acontece atualmente.

A vasta participação de mercado da SpaceX ocorre em um momento em que a demanda por acesso ao espaço se expandiu em um ritmo histórico, devido aos rápidos avanços na tecnologia de vigilância e comunicação em órbita baixa da Terra e à intensificação da disputa com a China sobre o possível uso militar do espaço.

O Pentágono decidiu que, nos próximos anos, pretende lançar milhares de satélites menores e mais baratos na órbita baixa da Terra. O objetivo é se defender melhor contra um possível esforço da China para desativar as comunicações, derrubando o número relativamente pequeno de satélites tradicionais, muito maiores e mais caros que o Departamento de Defesa tem no espaço.

“Imagine”, disse a vice-secretária de Defesa, Kathleen Hicks, em um discurso no início deste ano, “sistemas em órbita, lançados ao espaço em grande número de cada vez, em um número tão grande que se torna impossível eliminar ou degradar todos eles”.

Em resumo, é provável que haja mais dependência da SpaceX.

O setor de lançamentos espaciais comerciais dos EUA também é amplamente dependente da SpaceX, pelo menos por enquanto.

SpaceX de Elon Musk domina o setor espacial, apesar de controvérsias sobre suas opiniões Foto: Joe Skipper/Reuters

As empresas de lançamento concorrentes, incluindo a Blue Origin de Jeff Bezos, a Arianespace da Europa e outros novos participantes do setor espacial, como a Rocket Lab, a Relativity Space e a Firefly Aerospace, ainda não têm prontos seus próprios sistemas de foguetes de lançamento médio.

Até mesmo as principais empreiteiras militares, Boeing e Lockheed, estão anos atrasadas em relação ao cronograma de seu novo foguete de lançamento pesado, o Vulcan, embora se espere que ele tenha seu primeiro teste antes do final deste ano.

Por enquanto, isso significa que há uma grande escassez de capacidade de lançamento disponível - e a SpaceX é praticamente a única empresa no mundo ocidental que tem uma grande quantidade de espaço para vender, seja para o Pentágono ou para clientes do setor privado.

“Eles não são exatamente um monopólio”, disse Chris Daehnick, ex-funcionário sênior do Comando Espacial da Força Aérea, que agora é consultor do setor espacial na McKinsey. “Mas, no curto prazo, se você precisa obter o espaço, há uma maneira de fazê-lo agora, a menos que você já tenha um contrato, que é a SpaceX.”

Esse nível de domínio trouxe preocupação a alguns membros do Congresso e a investigadores do Comitê de Serviços Armados do Senado, que estão examinando o papel de comando da SpaceX no fornecimento de acesso militar ao espaço e às comunicações baseadas no espaço.

“Foram expostas sérias questões de responsabilidade de segurança nacional”, disse o senador Jack Reed, democrata de Rhode Island, em uma declaração em setembro, depois que foi divulgado pela primeira vez que a SpaceX havia limitado a capacidade da Ucrânia de usar seu sistema Starlink em um ponto durante a guerra.

“Nem Elon Musk, nem qualquer cidadão privado”, disse ele, “pode ter a última palavra quando se trata da segurança nacional dos EUA”.

