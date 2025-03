CEO da Nvidia diz que investidores ‘entenderam errado’ o lançamento da IA chinesa DeepSeek

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, falou sobre a liquidação do mercado que eliminou US$ 600 bilhões de sua empresa. Em uma entrevista para a nova plataforma de software da DDN, parceira da Nvidia, a Inifinia, Huang disse que a reação do mercado ao DeepSeek foi baseada em um mal-entendido.

Ele chamou o modelo de raciocínio R1 da startup chinesa de IA de “impressionante”, mas enfatizou que os futuros modelos de IA ainda dependerão do poder de computação da Nvidia, especialmente ao refinar e melhorar suas capacidades no pós-treinamento.

Huang perdeu quase 20% de seu patrimônio líquido pessoal durante a queda de ações da Nvidia causada pela DeepSeek Foto: Abbie Parr/AP

PUBLICIDADE A DeepSeek deu o pontapé inicial em uma derrota do mercado no mês passado em meio ao lançamento de seu modelo de raciocínio R1. A alegação de que a DeepSeek construiu seu mais novo modelo usando chips de menor capacidade e mais baratos fez com que os investidores se preocupassem com a possibilidade de outras grandes empresas de tecnologia reduzirem sua demanda pelas ofertas mais avançadas da Nvidia. Como resultado, o preço das ações da empresa despencou.

Huang perdeu quase 20% de seu patrimônio líquido pessoal durante a queda. Desde então, as ações da empresa recuperaram a maior parte de suas perdas.

“Acho que o mercado reagiu ao R1 como um ‘oh, meu Deus’, a IA está acabada”, disse Huang na entrevista pré-gravada. Ele disse que os investidores viram o progresso da DeepSeek como um sinal de que as empresas de IA não precisavam mais de computação intensa, quando, na realidade, o oposto era verdadeiro.

“Do ponto de vista do investidor, havia um modelo mental de que o mundo era pré-treinamento e depois inferência”, disse ele. “Não sei de quem é a culpa, mas, obviamente, esse paradigma está errado.”

Huang disse que ensinar modelos de IA a “raciocinar” melhor era a próxima fronteira de escalonamento para o setor de tecnologia, e ainda dependia de uma enorme quantidade de poder de computação.

A Nvidia abordou as preocupações sobre a DeepSeek em uma declaração por escrito compartilhada com a Fortune na época, mas o CEO não havia feito uma declaração pública até agora.

A empresa fez uma observação semelhante em sua declaração de janeiro: “A inferência requer um número significativo de GPUs Nvidia e redes de alto desempenho. Agora temos três leis de escalonamento: pré-treinamento e pós-treinamento, que continuam, e o novo escalonamento em tempo de teste”.

O boom de IA da Nvidia

A Nvidia controla a fatia dominante do mercado de chips de IA e é a líder no desenvolvimento de unidades de processamento gráfico (GPUs) poderosas, necessárias para treinar e manter modelos de IA.

Até agora, a empresa tem sido uma das maiores beneficiárias do boom de IA devido a uma corrida armamentista de IA que tem visto as grandes empresas de tecnologia lutarem para estocar os chips mais avançados.

A demanda pelos chips da Nvidia tem sido tão alta que, no ano passado, Huang foi forçado a esclarecer que a empresa estava fazendo o possível para alocá-los “de forma justa”. O modelo R1 da DeepSeek abalou todo o setor de tecnologia dos EUA, provocando preocupações de que os EUA - que há muito tempo presumiam estar liderando o desenvolvimento de IA - poderiam, na verdade, estar atrás da China. Apesar disso, os CEOs das grandes empresas de tecnologia têm se mostrado bastante entusiasmados com o modelo de IA da DeepSeek, embora o lançamento tenha eliminado US$ 1 trilhão das ações de tecnologia dos EUA.

Sundar Pichai, do Google, Tim Cook, da Apple, e Satya Nadella, da Microsoft, elogiaram os esforços da empresa chinesa nas chamadas de lucros do quarto trimestre.

Na entrevista, Huang também aproveitou para elogiar o R1 da DeepSeek.

“É incrivelmente empolgante. A energia em todo o mundo como resultado do R1 se tornar de código aberto - incrível”, disse ele.

