CEO do Telegram é acusado como cúmplice em crimes digitais e está impedido de sair da França

Pavel Durov, o empresário que fundou a ferramenta de comunicação online Telegram, foi acusado de uma ampla gama de crimes relacionados a atividades ilícitas no aplicativo e foi impedido de deixar a França nesta quarta-feira, 28. Foi uma medida rara das autoridades legais para responsabilizar pessoalmente um alto executivo de tecnologia pelo comportamento dos usuários em uma importante plataforma de mensagens.

PUBLICIDADE Durov, 39 anos, que foi detido pelas autoridades francesas no sábado, 24, foi colocado sob investigação formal por uma série de acusações, incluindo cumplicidade na gestão de uma plataforma online para permitir transações ilegais e uma recusa em cooperar com a aplicação da lei, disse Laure Beccuau, a promotora de Paris, em um comunicado. O Telegram apareceu em vários casos criminais ligados a material de abuso sexual infantil, tráfico de drogas e crimes de ódio online, mas mostrou uma “ausência quase total” de respostas aos pedidos de cooperação dos promotores de Paris, disse Beccuau.

Durov está impedido de deixar a França Foto: Jim Wilson/NYT

Outros promotores na França, bem como autoridades legais em outros países europeus, “compartilharam a mesma observação”, disse ela.

Beccuau disse que Durov foi condenado a pagar uma fiança de 5 milhões de euros, ou cerca de US$ 5,5 milhões, e foi liberado, mas deve se apresentar em uma delegacia de polícia duas vezes por semana.

A prisão de Durov tornou-se o foco do debate sobre a liberdade de expressão na internet. O presidente Emmanuel Macron, da França, rejeitou na segunda-feira, 26, as acusações de que a prisão era um exemplo de censura governamental.

O Telegram, que Durov fundou na Rússia em 2013, agora tem mais de 900 milhões de usuários. A leve supervisão do conteúdo da plataforma ajudou as pessoas que vivem sob governos autoritários a se comunicarem, mas também tornou o aplicativo um paraíso para conteúdo nocivo.

Publicidade

De nacionalidade russa, Durov deixou a Rússia em 2014 e o Telegram agora está sediado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O dono do mensageiro também tem cidadania na França e nos Emirados Árabes Unidos, de acordo com o Telegram.

O Telegram está há muito tempo no radar das agências de aplicação da lei porque organizações terroristas, vendedores de drogas, traficantes de armas e grupos extremistas de extrema direita o utilizam para se comunicar, recrutar e se organizar.

Historicamente, as empresas têm sido mais comumente responsabilizadas pelas transgressões de uma plataforma, em vez de indivíduos. Mas as empresas de tecnologia estão prestando muita atenção à responsabilidade legal que seus executivos enfrentam à medida que as agências de aplicação da lei, os órgãos reguladores e os formuladores de políticas aumentam o escrutínio das plataformas e trocas online.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.