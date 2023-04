CEO do Uber vira motorista por alguns dias e reclama do aplicativo

O CEO do Uber, Dara Khosrowshahi, virou motorista do aplicativo por um dia. Segundo o Wall Street Journal, ele decidiu testar funcionalidades do app na prática em setembro de 2021, e para isso atuou como um motorista - o executivo adotou o pseudônimo “Dave K” e fez aproximadamente 100 viagens por São Francisco, nos EUA.

A empresa de corridas por aplicativo notou escassez de motoristas parceiros na plataforma no cenário pós-pandemia, quando a expectativa era a de que esse número crescesse. Assim, foi pensando no Projeto Boomerang, que tem como objetivo melhorar e incentivar o trabalho dos parceiros, Khosrowshahi teria experienciado a rotina dos motoristas do Uber e relatado problemas e proposto mudanças.

Dara Khosrowshahi virou motorista do app por um curto período Foto: Andrew Kelly/Reuters

O CEO identificou que o app era de difícil navegação e que os motoristas eram punidos ao rejeitar viagens sem informações sobre o destino ou sobre o valor, além de terem que enfrentar situações como trânsito carregado em horários de pico, gorjetas baixas e inseguranças sobre a sua nota cair no app.

Como resultado, Dave K realizou modificações como permitir que os motoristas saibam os valores das corridas e o destino final da viagem antes de aceitá-la, proibir que os passageiros mudem o valor da gorjeta ao final da viagem e um modelo de inscrição único na plataforma, sem diferenciação de entrega ou corrida.