CES 2023: carro voador Aska quer circular pelas ruas e céus das cidades; veja vídeo

Além de robôs e eletrodomésticos de última geração, carro voador é uma das novidades da Consumer Electronic Show deste ano (CES 2023), maior feira de tecnologia do mundo e que ocorre anualmente em Las Vegas, nos Estados Unidos. Desta vez, a empresa americana Aska apresentou um protótipo em tamanho real do Aska A5.

O veículo é do tipo eVTOL, sigla em inglês para veículo elétrico de aterrisagem e decolagem vertical. Segundo a Aska, o transporte pode chegar a 400 km/h de velocidade pelos céus, além de possuir quatro rodas para circular por estradas. O carro possui quatro assentos, quatro rodas

Sem uso de gasolina, o Aska A5 pode ser carregado em pontos elétricos caseiros ou na rua. Segundo a empresa, o veículo exige o espaço de uma vaga convencional para ser estacionado e pode operar por meio de helipontos. A decolagem pode ser vertical, como em um helicóptero, ou por corrida, similar a um avião.

Aska A5 é o veículo de aterrisagem e decolagem vertical da Aska Foto: Steve Marcus/Reuters - 5/1/2022

Além do carro voador, a companhia anunciou que, em 2026, vai entrar em operação um modelo de compartilhamento de veículos aéreos com pilotos profissionais nas principais capitais dos Estados Unidos — preços e datas não foram detalhados, no entanto.

“Nossa apresentação na CES representa algo que nunca foi atingido no mundo, mas com o que os humanos sonharam por décadas: um protótipo de carro voador totalmente funcional, em escala real”, declarou em nota o fundador e CEO da Aska, Guy Kaplinsky. “Estamos fazendo história e definindo os próximos 100 anos dos transportes.”