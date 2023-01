CES 2023: Intel revela processador de 24 núcleos para notebooks

A fabricante Intel revelou a próxima família dos processadores de 13ª geração da marca, apresentou a fabricante nesta terça-feira, 3, durante a feira de tecnologia CES 2023, que acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos, nesta semana.

Com 24 núcleos (sendo 8 de performance e 16 de eficiência), o Intel Core i9-13980HX é o modelo topo de linha e promete ampliar a capacidade de processamento de games e softwares de criação em notebooks. A fabricante afirma que se trata do chip mais rápido do mundo na categoria de computadores portáteis.

“A família de processadores de 13ª geração entrega uma performance imbatível para todos os segmentos de laptops”, afirma em nota Michelle Johnston Holthaus, vice-presidente e gerente de computação para clientes na Intel. “Com nossa tecnologia líder na indústria, as pessoas podem esperar uma experiência móvel de alto calibre, de modo que possam jogar ou criar conteúdo de qualquer lugar.”

Além disso, a empresa revelou novos processadores das famílias H, P e U, também utilizados em computação móvel e dispositivos inteligentes utilizados em Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês). Segundo a Intel, esses chips são destinados para máquinas leves, dobráveis ou 2 em 1.