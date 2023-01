CES 2023: Samsung turbina a casa inteligente com dispositivo que automatiza ‘rotinas’

A Samsung revelou nesta quarta-feira, 4, uma série de novidades dedicadas à inteligência artificial e à casa inteligente durante a Consumer Electronics Show 2023 (CES 2023), maior feira de tecnologia do mundo e que ocorre anualmente em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Para o lar, o dispositivo SmartThings Station tem como objetivo ser a “cabeça” da casa inteligente. Do tamanho de uma palma da mão, o aparelho pode se conectar simultaneamente com uma geladeira, televisão, ar-condicionado e outros eletrônicos e adota o padrão Matter (que permite conectividade com outras marcas).

Por meio de um app dedicado da Samsung, o usuário poderá controlar esses dispositivos da casa, criando rotinas. Com o SmartThings Station, será possível criar automatizar funções, em que o usuário ativa um botão e várias ações são realizadas de uma só vez. No exemplo da companhia, é possível ativar o “modo sono”, onde as luzes são apagadas, a cortina é fechada e o termostato tem temperatura reduzida.

Além disso, o SmartThings Station é também um carregador sem fio, permitindo que celulares Galaxy possam ser apoiados sobre o dispositivo para aimentar a carga da bateria. A potência é de 15 W.

O SmartThings Station chega ao mercado dos Estados Unidos a partir de fevereiro de 2023, disponível nas cores preto ou branco - não há informações sobre o Brasil. O preço não foi revelado pela Samsung.

SmartThings Station, da Samsung, foi desenhado para ser o "cérebro" da casa inteligente, conectado diversos aparelhos simultaneamente

Filtro contra o microplástico

Com foco em sustentabilidade, a Samsung desenvolveu, em parceria com a marca Patagonia, um novo ciclo de lavagem que filtra microplásticos do processo de limpeza em até 54%, diz a companhia.

A nova tecnologia vai ser adotada no ciclo de limpeza das máquinas de lavar roupas da Samsung a partir do segundo semestre de 2023 na Europa. Posteriormente, a novidade pode ser comprada e aplicada a qualquer outra marca no mercado, diz a fabricante sul-coreana.

Inteligência artificial

No palco da CES também foram revelados novos investimentos em IA, um dos assuntos mais quentes da tecnologia no momento — “ essa é a era da IA pessoal”, disse Sebastian Seung, presidente de pesquisa e inovação global da Samsung, durante o evento.

A Samsung apresentou o conceito de “IA espacial”, onde um dispositivo consegue ter noções espaciais da casa para realizar tarefas. No exemplo da marca, um robô-aspirador consegue utilizar diversos sensores para criar mapas digitais de salas.

Segundo Seung, outros dispositivos vão usar esse espaço mapeado para ter respostas mais ativas, como, por exemplo, ligar a televisão mais próxima a quem realizou o comando por voz à IA. Outro exemplo dado pelo executivo é pedir para o robô-aspirador limpar o chão debaixo de uma mesa.

Além disso, a Samsung apresentou sua versão de uma IA generativa, para permitir que o usuário crie novas imagens a partir de simples comandos. Esse é foi um dos principais avanços da IA em 2022, com o surgimento de modelos como DALL-E 2, Midjourney e Stable Diffusion.

A empresa espera que esse tipo de tecnologia traga mais interatividade no dia a dia dos usuários. “Estamos investindo em novas formas de inteligência para tornar a IA mais pessoal para que beneficie você, respeitando os princípios de privacidade”, declarou Seung.