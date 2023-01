CES 2023: Startups brilham menos em meio a incertezas econômicas

ASSOCIATED PRESS - Mais de mil startups exibem seus produtos na Consumer Electronics Show (CES) 2023, feira anual de tecnologia em Las Vegas, para criar furor em volta dos seus dispositivos e capturar o olhar de investidores que podem impulsionar os negócios dessas empresas.

Mas, em meio a demissões em massa pela indústria de tecnologia e um cenário econômico abatido com inflação e altas taxas de juros, muitas companhias encontram investidores cautelosos procurando por produtos que possam entregar retornos rápidos ao invés de furor.

Analistas dizem que a CES deste ano está menos calorosa comparada a edições anteriores, quando muitas companhias revelavam projetos de outro mundo que nunca veriam a luz do dia.

Carolina Milanesi, presidente e principal analista de tecnologia da consultoria Creative Strategies, afirmou que muitos itens de tecnologia apresentados nos últimos dias foram menos “chamativos” se comparados a anos anteriores, quando eram revelados microondas falantes e calças jeans que vibravam para dar direções ao consumidor.

“A economia, e acredito que o humor geral, é um pouco negativo em volta da tecnologia”, diz Carolina. “Isso está fazendo com que as companhias foquem no real valor para os consumidores.”

A CES é o evento de tecnologia mais influente do mundo, começando na quinta-feira, 5, para participantes da indústria. Cerca de 3 mil companhias se registraram para comparecer à feira, incluindo grandes empresas, como a Amazon (que está demitindo milhares de pessoas e enxugando áreas não-lucrativas em meio à incerteza econômica). Ao mesmo tempo, muitas startups participam da CES 2023 para encontrar asas em um momento em que consumidores apertam os cintos e são mais exigentes sobre como gastar o dinheiro.

Dificuldades para as startups

Especialistas apontam que o clima econômico mais sóbrio pode ser particularmente mais difícil para startups que produzem produtos de hardware, que exigem investimentos robustos para fabricar os gadgets.

Marco Snikkers, fundador e presidente executivo da OneThird, startup que testa amadurecimento de produção, afirma que investidores estão muito mais críticos neste ano a respeito em quais empresas vão investir. Garantir aportes para sua companhia levou muito mais tempo do que o planejado, diz ele, mas, felizmente, alguns investidores entraram na companhia para não deixá-la sem caixa. “Podemos sobreviver a 2023 com o que temos hoje”, declarou o CEO, cuja companhia, dos Países Baixos, planeja entrar no mercado dos EUA.

Outro participante da CES 2023, Mohamed Soliman, fundador da startup de skates elétricos AtmosGear, disse que investidores estiveram receosos sobre colocar dinheiro em projetos durante toda a pandemia de covid e, hoje, estão pedindo por um nível maior de maturidade das companhias antes de decidirem realizar o investimento.

“Acho que a CES pode ser um ‘matar ou morrer’ para muitas startups”, disse Dan Ives, analista da WedBush. “O relógio deu meia-noite e investidores de tecnologia não querem mais dar dinheiro de graça. Há muito mais competição por capital”, afirmou.

Poupar dinheiro virou uma grande prioridade para a indústria de tecnologia, uma mudança em relação a quando mais analistas e investidores focavam em como as companhias cresciam.

Ives afirma que, ao contrário de produtos que ganhavam manchetes nas edições anteriores mas não tinham um caminho claro de geração de receita (como drones), investidores hoje olham para financiar coisas que podem ser aplicadas, como inteligência artificial, tecnologia de chips e veículos elétricos.

Temas transformacionais, como uso expandido de realidade virtual e experiências no metaverso, também são apresentados na feira. Embora o metaverso traga ceticismo, Ives acredita que esse tipo de tecnologia pode ser o pilar para o que pode ser a quarta revolução industrial. Agora, no entanto, a recessão é uma potencial pedra nesse sapato. “E acredito que o elefante na sala é a CES deste ano.”

Animação

Os organizadores da CES 2023 dizem que a animação não melou. Brian Comiskey, diretor de programas temáticos da Consumer Technology Association (responsável por organizar a feira), afirma que muitas startups estão animadas de estar de volta e de estar cara a cara com os investidores, depois que a covid-19 afastou o público por duas edições consecutivas.

A organização também possui um programa, chamado de CTA Match, que conecta startups a investidores que podem estar interessados em seus produtos, acrescentou Comiskey. Segundo ele, muitas companhias apresentaram produtos que vão entrar no mercado em breve ou, ainda, são inovações que podem ser aplicadas com os investidores certos.

Mesmo assim, os empreendedores que levantam dinheiro enfrentam custos mais altos devido à inflação. Isso, somado ao cenário de investimento mais desafiador, pode significar maior mortalidade de empresas, o que pode levar a mais fusões e aquisições pelas grandes companhias, afirma Peter Csathy, presidente da consultoria Creative Media.

Ainda assim, startups estão tentando aproveitar a feira de tecnologia e vão conquistar manchetes para seus produtos, acrescentou. “Não acho que os produtos fora da caixa, superlegais, supernovos vão desaparecer”, disse. “Eles só não estão ganhando a mesma ênfase que teriam em um cenário econômico mais vibrante.”