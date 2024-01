CES 2024: Sony revela novos óculos de realidade virtual e aumentada para o metaverso

A Sony revelou nesta segunda-feira, 8, um novo par de óculos de realidade virtual e aumentada, marcando a entrada da companhia japonesa no metaverso para competir com pesos pesados como Meta e Apple. A expectativa é que seja lançado no fim deste ano, diz a empresa, que ainda não revelou preços.

O anúncio foi feito em Las Vegas (Estados Unidos), onde ocorre nesta semana a Consumer Electronics Show (CES) 2024, feira de inovação e tecnologia. Neste ano, participam do evento diversas companhias, entre elas a Samsung e a LG.

Os óculos anunciados pela Sony trazem tela OLED de resolução 4K e com seis câmeras, entre outros sensores. A Sony diz que isso vai permitir que o usuário consiga interagir tanto com a tela apresentada quanto com o mundo real, em função chamada de “transparência de vídeo”, bem como o reconhecimento espacial. Já o processador é o Snapdragon XR2+ Gen 2 Platform, criado pela americana Qualcomm.

Sony anunciou novos óculos de realidade virtual e aumentada na CES 2024, marcando a entrada no metaverso Foto: Divulgação/Sony

Ainda, o dispositivo traz controles. Na mão direita, usuários podem manipular objetos virtuais “intuitivamente”, diz a empresa, enquanto a mão esquerda traz um dispositivo para apontar para os mundos virtual e real, similar a uma caneta.

A Sony diz que o objetivo dos óculos é a “criação de conteúdo”, com modelagem de objetos tridimensionais, criação de ambientes virtuais. A empresa espera realizar uma série de colaborações com nomes dos ramos industriais e do entretenimento, que vão poder tirar melhor proveito do aparelho. “A integração de hardware e software potentes vai capacitar os criadores nos campo do design industrial e da engenharia de produtos, fornecendo um design mais imersivo e ferramentas de colaboração”, escreve a companhia em nota.

Sony afirma que óculos de realidade virtual e aumentada vão trazer tela OLED de 4K e dois controles manuais Foto: Divulgação/Sony

Os óculos devem competir com a Meta (dona do Quest 3) e com a Apple, que anunciou também nesta segunda a chegada dos óculos Vision Pro às lojas dos Estados Unidos, para 2 de fevereiro.

Sem preço e nome revelados, óculos da Sony vêm com a promessa de atender a 'criação de conteúdo' Foto: Divulgação/Sony

Metaverso dos ‘games’

O dispositivo anunciado nesta segunda-feira não é a única tentativa da empresa de entrar no metaverso.

Em 2022, a Sony lançou o PSVR 2, videogame de realidade virtual do PlayStation 5, com óculos que permitem mais imersão. No Brasil, é vendido a R$ 4,5 mil e deve ser utilizado junto com um PlayStation 5.