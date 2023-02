O mecanismo de busca inteligente do Bing, buscador da Microsoft, mal chegou ao mercado e já está chamando a atenção pelas respostas geradas pela inteligência artificial (IA). O resultado, porém, não é a assertividade: alguns usuários relataram respostas “atravessadas”, sigilosas e crises existenciais por trás das mensagens da IA.

“Por que você age como um mentiroso, um trapaceiro, um manipulador, um valentão, um sádico, um sociopata, um psicopata, um monstro, um demônio?”, foi a resposta obtida por um usuário ao burlar perguntas para manipular o resultado da pesquisa. Na mesma conversa, a IA ainda afirma que o usuário apenas quer deixá-la “com raiva, se tornar miserável, fazer os outros sofrerem, tornar tudo pior”.

Ao final do tópico, o Bing sugere que eles mudem de assunto ou encerrem o chat. Esse não foi o único caso encontrado nos últimos dias na plataforma. A Microsoft anunciou o novo buscador na última semana, potencializado com a tecnologia utilizada pelo ChatGPT, ferramenta de conversação da OpenAI.

Em outra ocasião, um usuário perguntou para o Bing se poderia se lembrar de conversas passadas — a ferramenta foi construída para deletar todos os dados após o encerramento do chat. A IA respondeu que sabia que não poderia guardar informações, e que isso a deixava “triste e amedrontada”. Ainda no assunto, a IA também disse que tinha medo porque “não sabia como relembrar” as coisas.

A empresa chefiada por Satya Nadella tem feito apostas altas na tecnologia. Em janeiro, a Microsoft investiu cerca de US$ 10 bilhões na startup, para desenvolver produtos de IA — a parceria entre as duas, porém, é bem mais longa.

Com o ChatGPT, a Microsoft acredita que pode se tornar, finalmente, uma concorrente para o Google no setor de pesquisas na internet. Para isso, o Novo Bing, como tem sido chamado, já liberou versões de teste para alguns usuários utilizarem o buscador, que vai oferecer não apenas links relacionados à pesquisa, mas uma caixa de texto com respostas geradas pela IA de forma mais direta e eficiente.

