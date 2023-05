‘ChatGPT do Snapchat’ pode começar a mandar links patrocinados aos usuários

O Snapchat revelou durante o evento de publicidade NewFronts na última terça-feira, 2, que está testando um recurso que permite que o seu chatbot de inteligência artificial (IA) My AI seja capaz de enviar aos usuários links patrocinados por marcas caso relevante.

O chatbot My AI do Snapchat é bem parecido com o ChatGPT, da OpenAI, e responde a perguntas feitas pelo usuário. Durante uma conversa, caso o usuário peça, por exemplo, que o bot recomende uma cafeteria, ele pode sugerir um link patrocinado que leve a uma cafeteria ou aplicativo de entrega.

A plataforma de IA do Snapchat foi disponibilizada pela primeira vez em fevereiro somente para assinantes do pacote pago Snapchat Plus. Porém, ao final do último mês, o chatbot foi liberado para todos os usuários. O My AI é capaz de manter conversas sugerir filtros e até gerar fotos.

Além de anúncios no My AI, o Snapchat também anunciou propagandas no Spotlight, recurso parecido com o TikTok e o Reels do Instagram, conforme o usuário rola a tela pare ver os vídeos.