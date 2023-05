ChatGPT ganha acesso à internet em nova atualização

Uma série de novos recursos foi introduzida ao ChatGPT após uma nova atualização da OpenAI. As novidades incluem acesso a mais de 70 plug-ins de navegadores de terceiros com sites variados. Por enquanto, a atualização está disponível exclusivamente para os assinantes do ChatGPT Plus, que pagam uma taxa mensal de US$ 20.

Poucos dias após a atualização da OpenAI, o Google anunciou no evento Google I/O uma reformulação do seu sistema de inteligência artificial Bard, o integrando em diversos de seus principais produtos, como Gmail e Drive.

Essas novidades sobre aprimoramentos na inteligência artificial (IA) das duas gigantes tecnológicas surgem em um momento em que legisladores e reguladores estão aumentando sua atenção sobre a segurança da IA.

Até o momento, o ChatGPT era equipado somente com informações da internet que iam até 2021. Isso fazia com que o sistema errasse algumas perguntas e até inventasse dados, o que foi muito criticado por usuários.