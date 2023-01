ChatGPT ‘passa’ em prova de MBA, ‘OAB’ dos EUA e de capacitação médica

O ChatGPT, sistema de inteligência artificial (IA) da OpenAI capaz de criar textos, já provou ser um bom aluno: a ferramenta “foi aprovada” no exame final do Master in Business Administration (MBA) da Universidade de Wharton, no Exame de Ordem (MBE) e também no Exame de Licenciamento Médico dos Estados Unidos (USMLE). O sistema já vinha preocupando professores pela sua habilidade na criação de textos, que pode ser usada para trapacear em testes.

A aprovação no MBA foi parte do estudo realizado pelo professor Christian Terwiesch, que usou a inteligência artificial GPT-3, da OpenAI e usada no ChatGPT. Ele concluiu que a IA seria aprovada com nota B a B- no exame de MBA — nos EUA, os critérios de avaliação são por letra, sendo A equivalente a 10.

Em artigo, Terwiesch aponta que o chatbot estava correto e trazia justificativas completas. No entanto, o pesquisador pondera que a IA ainda não é perfeita e que cometeu erros de contas matemáticas, além de não conseguir resolver questões de análise de processos mais avançadas. O professor também concluiu que o GPT-3 “faz um trabalho incrível em questões básicas de gerenciamento de operações e análise de processos”.

Assim como a IA seria aprovada no teste de MBA, também seria aprovada no MDE, equivalente ao exame nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O estudo mostrou que a inteligência GPT-3.5, versão mais atual da IA da OpenAI, foi capaz de acertar 50% das questões de múltipla escolha do teste.

Outro estudo, realizado com base no teste USML, de licenciamento médico, relatou que a IA teria um bom desempenho. Os pesquisadores deste artigo explicaram que o teste de licenciamento consiste em três etapas e o ChatGPT teve desempenho próximo ou no limite de aprovação do exame.

Além dos professores, grandes companhias de tecnologia, como o Google, vem demonstrando preocupação em relação ao ChatGPT, principalmente, porque, no último dia 23, a Microsoft confirmou parceria com a OpenAI para integrar a ferramenta ao buscador Bing.

O ChatGPT ainda é uma ferramenta em fase de testes, diz a OpenAI. O serviço ainda é gratuito, mas a companhia já vem trabalhando em assinaturas pagas.