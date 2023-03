ChatGPT passa por instabilidade e fica fora do ar nesta segunda

O ChatGPT apresenta instabilidade nesta segunda-feira, 20. A página do chatbot inteligente está fora do ar desde o início da tarde. De acordo com informações no site da empresa do ChatGPT, a OpenAI, o serviço registrou instabilidade por volta das 13h41 pelo horário de Brasília.

No site da OpenAI, a empresa diz que já identificou o problema no serviço do ChatGPT e está trabalhando para resolvê-lo. Até a publicação deste texto, o serviço não havia voltado ainda.

O ChatGPT é um chatbot que usa inteligência artificial (IA) para criar diversos tipos de texto conforme o comando do usuário. A ferramenta foi lançada em novembro do ano passado e obteve sucesso, movimento grandes empresas de tecnologia, como Meta e Google, a também investirem em suas próprias IAs.

Com a popularidade, o serviço passou a enfrentar instabilidades, mas nesta segunda ele ficou totalmente inacessível por horas em sequência, o que motivou a OpenAI emitir um comunicado. Nenhum componente do serviço tinha acesso, como, por exemplo, a página que permite acessar a versão paga do sistema.