ChatGPT realmente faz as pessoas trabalharem melhor, diz pesquisa

O ChatGPT pode realmente ser um ajudante de peso na hora do trabalho e, agora, quem diz isso é a ciência. Um estudo conduzido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) revelou que pessoas que utilizam a inteligência artificial (IA) da OpenAI para fazer tarefas de texto são mais produtivas e entregam conteúdos de melhor qualidade. O estudo foi publicado pela revista americana Science na última semana.

A pesquisa foi realizada com um grupo de 453 pessoas, onde apenas uma parte utilizava a IA nos trabalhos, enquanto os outros participantes tinham que entregar textos sem a ajuda do ChatGPT. Após a análise, os pesquisadores concluíram que os participantes que usaram a IA para compor o trabalho economizaram 40% do tempo que seria gasto sem a ferramenta e entregaram trabalhos que foram melhores classificados por especialistas — no nível de qualidade, os textos com o ChatGPT eram 18% melhores.

Segundo o estudo, o trunfo não está em aprender a escrever um texto a partir da tecnologia e sim na união de habilidades de escrita e de comando para o ChatGPT — assim, homem e máquina fazem os trabalhos serem melhores, na visão dos especialistas.

“O ChatGPT é muito bom em produzir esse tipo de conteúdo escrito e, portanto, usá-lo para automatizar partes do processo de redação parece poupar muito tempo”, diz Shakked Noy, principal autor da pesquisa.

Os pesquisadores alertaram, porém, que, mesmo que a ferramenta seja boa para ajudar no processo de escrita, ainda é preciso tomar cuidado com as informações falsas que a IA produz. Muitas respostas acabam tendo partes “inventadas” pela tecnologia, que sugere frases segundo um algoritmo que calcula a probabilidade de fazerem parte do texto real — mesmo que elas sejam falsas.

De acordo com Riku Arakawa, pesquisador da Carnegie Mellon University, essa é uma prova de que o trabalho entre humanos e IA deve ser conjunto na hora de escrever e de checar as informações geradas pelo ChatGPT.

“Acho que esse é um resultado muito interessante que demonstra como a cooperação entre humanos e IA funciona muito bem nesse tipo de tarefa. Quando um ser humano utiliza a IA para refinar sua produção, ele pode produzir um conteúdo melhor”, acrescenta o pesquisador em entrevista à revista americana MIT Technology Review.