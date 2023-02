ChatGPT: veículos de mídia questionam uso de seus conteúdos para treinar inteligência artificial

A popularidade do ChatGPT, chatbot capaz de escrever textos espertos, está incomodando alguns dos principais veículos de comunicação dos EUA. As empresas alegam que a OpenAI, startup por trás da ferramenta, usou seus conteúdos para treinar a inteligência artificial (IA) sem autorização.

Apesar de ganhar popularidade, o ChatGPT é apenas uma interface que permite interagir com um sistema de IA robusto, chamado de GPT-3. Esse sistema é treinado (ou seja, aprende a escrever) após ter contato com um banco de dados robusto de textos, de páginas na Wikipédia a posts em redes sociais. No total, o GPT-3 foi treinado com 175 bilhões de parâmetros (representações matemáticas de padrões e tipos de texto).

As empresas de mídia acreditam que os seus materiais possam ter sido usados sem autorização. Segundo a Bloomberg, a Dow Jones, empresa proprietária Wall Street Journal se manifestou: “Qualquer pessoa que queira usar o trabalho dos jornalistas do Wall Street Journal para treinar inteligência artificial deveria licenciar os direitos da Down Jones. A Dow Jones não tem um acordo do tipo com a OpenAI”, afirmou em nota Jason Conti, conselheiro geral e vice-presidente da Dow Jones.

“Estamos analisando essa situação”, completou.

Segundo a Bloomberg, o canal americano CNN também está estudando a situação, pois acredita que seus artigos foram usados para treinar o sistema.

Essa não é a primeira vez que a inteligência artificial gerativa (sistemas capazes de gerar conteúdo, assim como ChatGPT) levantam questões de plágio e direito autoral. No ano passado, IAs capazes de gerar imagens a partir de comandos de texto, como o DALL-E 2, Stable Diffusion e Midjourney, foram criticados por artistas visuais, que consideram que a máquina não apenas é treinada com informações obtidas sem licenciamento como também copia esses estilos na produção de conteúdo.