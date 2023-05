Chave, roupa e cacto: veja os objetos mais esquecidos por passageiros no Uber em 2022

O Uber revelou nesta quinta-feira, 4, um levantamento que mostra quais foram os objetos mais esquecidos nos carros, além de fazer uma lista dos itens mais inusitados e até das cidades que mais deixaram seus pertences para trás em 2022. O celular, que nos outros anos ocupou o top 3 das listas de objetos esquecidos, em 2022 ficou em quarta posição.

O levantamento também revelou que o horário mais comum para esquecer objetos é entre as 21h e 23h, e o dia da semana mais comum para esquecer guarda-chuvas é de terça a sexta-feira, enquanto o cooler, para manter as bebidas geladas pro churrasco, é frequentemente esquecido aos finais de semana. Além disso, 24 de dezembro do ano passado, véspera de Natal, foi um dos dias em que houve mais esquecimento de objetos após as viagens.

São Luís (MA), Itajaí (SC) e Brasília (DF) são três as cidades mais esquecidas, levando em consideração dados proporcionais de cada região. Em seguida, ocupando a quarta posição do ranking, está Maceió (AL), e depois Florianópolis (SC), seguido de Natal (RN), Vitória (ES), Salvador (BA), Recife (PE) e, em último lugar, Campo Grande (MS).

Confira a seguir os itens esquecidos no Uber em 2022.

Objetos mais esquecidos nos carros do Uber em 2022

Mochilas

Roupas

Carteira ou bolsas

Celulares e/ou câmeras fotográficas

Fones de ouvido e/ou caixinhas de som

Dinheiro

Óculos

Guarda-chuvas

Joias, relógios e itens de maquiagem

Chaves

Objetos inusitados esquecidos nos carros em 2022

Continua após a publicidade

Sapato, chinelo ou tênis

Copos térmicos

Chapéu

Brinquedos

Peruca

Bengala

Ukulele

Varinha

Cacto

Além desses itens malucos, também foram esquecidos nos carros um carregador de oxigênio portátil e duas cartelas de ovos. Em 2022, também foi muito comum esquecer os calçados após uma corrida, ou até mesmo apenas um pé do par de sapatos.

Como recuperar um item esquecido em um carro do Uber

O mais recomendável é que o usuário que esqueceu um objeto entre em contato diretamente com o motorista do Uber que realizou a corrida. É possível falar com o motorista pelo próprio aplicativo do Uber e, é importante entrar em contato o quanto antes se der conta da perda do item. Caso o objeto deixado pra trás tenha sido um smartphone, o usuário pode acessar sua conta do Uber usando um computador.

Se estiver em posse do celular, entre no app do Uber e selecione a aba Atividade, na parte inferior da tela. Selecione a viagem em que você esqueceu o item e clique em Encontrar objeto perdido para selecionar a melhor opção para recuperar o objeto seguindo o passo-a-passo no app.

Caso o item perdido tenha sido o próprio smartphone, basta acessar o site da empresa e logar na sua conta do Uber. Na página inicial do site, clique em Problemas com uma viagem específica e reembolsos e, em seguida, selecione Itens perdidos para ver as opções de recuperação.





Continua após a publicidade