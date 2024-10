Chefe da Amazon dá recado pouco animador para funcionários infelizes com o fim do home office; veja

A pressão da Amazon para que os funcionários voltem ao escritório cinco dias por semana está se resumindo a um argumento bastante direto: se os funcionários não gostarem, podem trabalhar em outro lugar.

Em uma reunião geral da unidade Amazon Web Services, o CEO Matt Garman disse de forma direta aos funcionários que, se eles não gostarem da política controversa, deveriam sair da empresa. A gigante da tecnologia vem sofrendo pressão após anunciar que trabalhadores devem voltar ao escritório cinco dias por semana.

Amazon pressiona para que funcionários trabalhem 5 dias por semana presencialmente em seus escritórios Foto: Seth Herald/AFP

PUBLICIDADE Em fevereiro do ano passado, cerca de 16 mil funcionários se juntaram a um canal no Slack e lançaram uma petição para se opor ao pedido do CEO Andy Jassy de retornar ao escritório “na maior parte da semana”. Em fevereiro de 2023, isso significava apenas três dias por semana, mas, após setembro de 2024, isso foi aumentado para a presença obrigatória no escritório todos os dias úteis. O novo esquema começa a funcionar a partir de janeiro de 2025. Em uma ligação interna esta semana — relatada pela primeira vez pela Reuters — Garman reforçou a decisão, dizendo que a Amazon não queria funcionários que não pudessem lidar com estar no escritório com essa frequência. “Se há pessoas que simplesmente não funcionam bem nesse ambiente e não querem, tudo bem, há outras empresas por aí”, disse Garman, de acordo com a Reuters. “A propósito, não digo isso de forma negativa”, continuou. Ele disse que queria que a equipe estivesse “em um ambiente onde estamos trabalhando juntos”.

Garman afirmou que não está vendo evidências suficientes para apoiar a ideia de que a empresa fundada por Jeff Bezos está inovando rapidamente sob um modelo de trabalho híbrido, acrescentando: “Quando queremos realmente inovar em produtos interessantes, eu não vi a capacidade de fazermos isso quando não estamos presencialmente”.

Dado o fato de que as equipes estavam no escritório por três dias — e nem sempre nos mesmos três dias — “nós realmente não realizamos nada, como, não conseguimos trabalhar juntos e aprender uns com os outros”, acrescentou Garman, segundo relatos. A Amazon não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Fortune.

Problemas de popularidade

De acordo com uma transcrição da reunião geral vista pela CNBC, Garman insistiu que, dos colegas com quem conversou, “nove em cada 10″ estão ansiosos pela implementação do novo esquema.

Talvez Garman tenha tido sorte com as pessoas com quem falou, já que funcionários postando em redes sociais e canais internos expressaram sua indignação com as mudanças constantes, impactando o deslocamento e a dinâmica familiar.

“A Amazon anunciou o retorno de cinco dias ao escritório, o que é lamentável porque estou interessado em trabalhar para viver, não em interpretar papéis ao vivo e fazer sinalizações de virtude”, postou um engenheiro da Amazon Web Services no LinkedIn com um banner #OpenToWork sinalizando sua intenção de deixar a empresa. “Se você tem oportunidades remotas disponíveis, por favor, me envie uma mensagem,” continuou o funcionário. “Eu preferiria voltar para a escola do que trabalhar em um escritório novamente.”

Funcionários de tecnologia que procuram sair da Amazon em busca de concorrentes enfrentam perspectivas incertas, com demissões varrendo empresas que oferecem uma estrutura de trabalho mais flexível, de escritório para híbrido.

A Meta, por exemplo, permite que seus funcionários trabalhem de casa dois dias por semana, e o Google tem uma política semelhante. A Microsoft, por outro lado, permite que os funcionários trabalhem com a flexibilidade que desejarem, com um vice-presidente da empresa recentemente dizendo que a política permanecerá em vigor enquanto a produtividade se mantiver alta.

Princípios

A cultura da Amazon está muito ligada aos seus princípios de liderança, muitos dos quais remetem aos tempos em que o empreendedor bilionário Bezos estava no comando. O atual CEO Andy Jassy ainda é um defensor desses princípios, com Garman acrescentando que as equipes não estarem juntas, pessoalmente e em tempo integral, está atrapalhando essas ideias. Falando sobre os princípios de liderança, Garman teria dito: “Você não pode internalizá-los lendo no site, você realmente precisa experimentá-los no dia a dia”. Junto com ideias bem conhecidas, como a “obsessão pelo cliente” da Amazon, há a noção de discordar e se comprometer, onde os indivíduos expressam suas opiniões, mas aderem ao consenso geral, concordando ou não.

“Não sei se vocês já tentaram discordar em uma chamada do Chime”, continuou Garman, referindo-se a uma plataforma interna de mensagens. “É muito difícil.”

