Chilena Betterfly compra startup SeuVale e cria cartão de benefícios que faz doações

A Betterfly, startup chilena de benefícios corporativos, anuncia nesta quinta-feira, 10, a aquisição da startup brasileira SeuVale, também do setor de bonificação. A compra da SeuVale visa consolidar a expansão da Betterfly no Brasil e explorar a área de benefícios para funcionários de empresas com outros produtos além dos tradicionais vale alimentação e refeição. O valor da aquisição não foi revelado e as equipes das duas empresas serão unidas.

Com a junção da Betterfly e da SeuVale, o unicórnio (empresa avaliada em mais de US$ 1 bilhão) vai colocar a ferramenta de gestão de vales e benefícios para empresas debaixo do seu guarda-chuva e operar como uma única plataforma. Por meio de softwares, o serviço, chamado de SaaS (“Software as a Service”), é uma assinatura via internet, sem a necessidade da instalação de programas por parte das empresas clientes.

“Vamos ter uma única plataforma. Teremos, dentro dessa plataforma, todos os benefícios que a gente já tinha, de seguro dinâmico, doações para causas sociais e ambientais, e benefícios flexíveis com a proporção de valores que as empresas possam oferecer - vale-refeição, vale-transporte e qualquer outro tipo de vale que elas queiram trazer para a flexibilidade para seus colaboradores”, afirmou João Figueira, vice presidente de Estratégia e Expansão da Betterfly, em entrevista para o Estadão.

João Figueira é VP de estratégia e expansão da Betterfly, que comprou a startup brasileira SeuVale. Foto: Divulgação/Betterfly

O cartão de benefícios SeuVale by Betterfly converte uma parcela das transações das compras em doações para as ONGs parceiras do unicórnio no Brasil, sem custos adicionais para esses clientes. “Avançamos para uma plataforma de benefícios e fidelização de colaboradores e empresas com um forte selo social. À medida que utilizarem os seus vales, os colaboradores estarão doando, ou seja, enquanto você almoça, é possível ajudar a alimentar o próximo”, explicou Eduardo della Maggiora, fundador e CEO da Betterfly.

Nos próximos meses, a empresa tem o plano de lançar esse novo produto nos demais países onde opera - além do Brasil, a Betterfly tem escritórios no Chile, Peru, Colômbia, México, Argentina, Equador e Espanha e já atende mais de 3 mil empresas.

A startup, além desse novo cartão de benefícios em parceria com a SeuVale, já tem um aplicativo que recompensa hábitos saudáveis que os usuários funcionários das empresas clientes têm, os transformando em doações para causas sociais e ambientais.

Em julho deste ano, a Betterfly adquiriu a Flexoh, startup espanhola também de benefícios flexíveis, visando expandir o seu negócio para o continente europeu. Logo após essa aquisição, em agosto, a Betterfly fez um corte de funcionários, em que demitiu 30 pessoas da sua equipe.

Segundo João Figueira, a mudança foi estratégica. “(As demissões) foram resultado do nosso aprendizado à medida que fomos expandindo em diferentes países e adaptando o nosso produto à realidade de cada um deles, então fomos tendo que fazer algumas alterações a nível dos perfis do time”.

Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani