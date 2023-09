China nega ter proibido iPhone, mas diz estar atenta a incidentes de segurança

Poucas horas depois que a Apple encerrou seu lançamento anual do tão aguardado iPhone 15, o governo chinês negou as informações de que havia proibido os funcionários de usarem os celulares — mas, em seguida, observou os recentes “incidentes de segurança” envolvendo os dispositivos americanos.

“A China não emitiu nenhuma legislação, regulamentação ou documento de política que proíba a compra e o uso de telefones da Apple. No entanto, de fato notamos muitas reportagens recentes da mídia expondo incidentes de segurança relacionados aos telefones da empresa”, disse Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, na quarta-feira, 13.

Mao não esclareceu se os “incidentes” em questão eram vulnerabilidades de segurança recentes, decorrentes de software desatualizado ou uma preocupação potencialmente mais séria do governo chinês com a segurança dos aparelhos.

Mas o comentário vago provavelmente vai alimentar uma onda de preocupação sobre o relacionamento da Apple com a China, que fabrica a maior parte de seus iPhones — e onde, segundo algumas estimativas, ela agora vende mais celulares do que nos Estados Unidos.

Na semana passada, a notícia de uma possível proibição do iPhone para os funcionários do governo chinês derrubou US$ 200 bilhões do valor da empresa em dois dias.

Recomendação

Continua após a publicidade

Em reuniões e grupos de bate-papo privados, os superiores das agências do governo central chinês disseram aos funcionários para não levarem iPhones ou outros dispositivos de marcas estrangeiras para o trabalho, informou o jornal americano Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A decisão relatada de ampliar as restrições já existentes sobre o uso de tecnologia de fabricação estrangeira ocorre em um momento em que o Partido Comunista Chinês pede que os gigantes da tecnologia chinesa acompanhem o ritmo de líderes internacionais como a Apple.

Por trás do esforço para se tornar líder em tecnologias do futuro está o desejo de Pequim de ser autossuficiente em tecnologias essenciais como microchips. O país considera que o aumento da restrição ao acesso chinês pelos Estados Unidos e seus aliados é uma grave ameaça à ascensão da China e à sua segurança nacional.

A China é um dos maiores mercados de iPhone no mundo Foto: Bloomberg / Bloomberg

E esse impasse politicamente carregado está cada vez mais presente também na tecnologia de consumo cotidiana. No início deste mês, enquanto a Secretária de Comércio dos EUA Gina Raimondo visitava a China, a gigante da tecnologia Huawei lançou seu mais recente smartphone com um chip avançado — e, supostamente, de fabricação nacional.

As alegações de um avanço mais rápido do que o esperado foram saudadas na China como prova de que as sanções dos EUA não conseguiram impedir a empresa, e a mídia local transformou Raimondo em uma embaixadora involuntária da marca do dispositivo.

Crise entre os países

Continua após a publicidade

Uma campanha do governo chinês para questionar a segurança dos dispositivos da Apple pode ser um sério golpe no relacionamento com a China, que a empresa construiu cuidadosamente ao longo de décadas.

O risco da dependência excessiva da Apple em relação às fábricas chinesas já foi ressaltado nos últimos anos. Êxodos de trabalhadores durante os confinamentos por coronavírus no país e acusações de grupos de direitos humanos de que os fornecedores dependem de trabalho forçado deixam a questão evidente.

Alcântara: o desastre espacial brasileiro Ouça todos os episódios do novo podcast do 'Estadão'

A aparente pressão sobre a Apple também ocorre em um momento em que a China vem citando cada vez mais preocupações com a segurança nacional para investigar ou restringir as operações de empresas estrangeiras no país.

Mas o Economic Observer, um jornal chinês, levantou outra preocupação em potencial — e, na verdade, oposta — para o Partido Comunista: seu grupo de combate político não consegue desbloquear os iPhones dos suspeitos pegos na campanha anticorrupção do líder Xi Jinping.

“Esse é um problema que encontramos com frequência”, disse ao jornal um funcionário não identificado do Departamento de Disciplina e Supervisão de Pequim, uma poderosa agência de combate à corrupção. “Temos software para desbloquear outros telefones celulares sem senhas, incluindo alguns softwares da Rússia. Somente os telefones da Apple não podem ser desbloqueados. Portanto, esse também é um motivo pelo qual os funcionários não podem usar telefones da Apple.”