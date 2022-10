China testa ‘combo de guerra’ com robô-cão metralhadora que pode ser transportado por drone

Um novo robô-cão de guerra pode estar em desenvolvimento na China — desta vez, inclusive com possibilidade de ser transportado por drone. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um teste com o equipamento acoplado a uma arma e foi publicado, inicialmente, por uma empresa chinesa.

A cena, publicada pela empresa Kestrel Defense, fez muitos usuários comentarem sobre uma visão de filme de ficção científica: carregado por um drone de oito hélices, o robô pousa ainda retraído. Depois do contato com o solo, o equipamento “levanta” e fica em posição de ataque — o robô-cachorro carrega uma espécie de metralhadora e pode se movimentar rapidamente no local.

Leia também Kindle com caneta e robô para pets: veja tudo que a Amazon anunciou nesta quarta

Blood-Wing, a Chinese defense contractor, demonstrates drone-deploying an armed robodog.



The Future is Now. pic.twitter.com/tRKnKa8xvp — Lia Wong (@LiaWongOSINT) October 4, 2022

De acordo com o vídeo, o robô é bastante semelhante ao Spot, quadrúpede mecânico da empresa americana Boston Dynamic. O aparelho já foi utilizado diversas vezes em cenários de combate hipotéticos, em apresentações com armamentos, mas a empresa afirmou que não endossa o uso violento do Spot.

“Cães de guerra descendo do céu e ataques aéreos. Os drones entregam cães robôs de combate, que podem ser inseridos diretamente em um ponto fraco atrás do inimigo para lançar um ataque surpresa ou podem ser colocados no telhado do inimigo para ocupar as alturas de comando e suprimir o poder de fogo”, diz a legenda do vídeo original, de acordo com o site americano Gizmodo.

Não há informações sobre o uso em escala ou se o robô deverá ser usado em combate até o momento.