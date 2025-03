Cofundador da Apple critica o ‘papel direto’ das gigantes de tecnologia em decisões do governo Trump

Projetista dos primeiros computadores da Apple, Wozniak manteve distância dos gigantes do Vale do Silício depois de se afastar da empresa que ajudou a criar e que obteve grande sucesso sob a liderança de Steve Jobs. Hoje, “todas as grandes empresas de tecnologia são enormes. É como se elas controlassem nossas vidas”, disse Wozniak no Mobile World Congress (MWC), feira que acontece na cidade de Barcelona, na Espanha.

“As empresas de tecnologia são enormes e, por serem enormes e valerem tanto dinheiro, elas precisam ter algum envolvimento político”, reconheceu Wozniak. “Mas desempenhar um papel direto, só porque foram bem-sucedidas em tecnologia, não me agrada nem um pouco”, disse ele.