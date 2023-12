Como a Apple foi acusada de roubar segredos que causaram a suspensão de relógios nos EUA

Por volta da 1h da manhã, horário da Califórnia, em um dia de 2013, um cientista enviou um e-mail para Tim Cook, CEO da Apple, com uma proposta irresistível. “Acredito firmemente que podemos desenvolver a nova onda de tecnologia que fará da Apple a marca número 1 no mercado de medicina, fitness e bem-estar”, escreveu ele em uma mensagem que mais tarde foi incluída em documentos legais. Cerca de 10 horas após o envio da mensagem, um recrutador da Apple entrou em contato. E poucas semanas depois, o engenheiro estava trabalhando na empresa de tecnologia em um smartwatch com sensores de saúde.

Esse e-mail desencadeou uma enxurrada de atividades. Em poucos meses na Apple, o funcionário pediu à empresa que registrasse cerca de uma dúzia de patentes relacionadas a sensores e algoritmos para determinar o nível de oxigênio no sangue de uma pessoa a partir de um dispositivo vestível. O cientista, porém, não era um engenheiro qualquer: ele havia sido o diretor técnico da Cercacor Laboratories, a empresa irmã da Masimo, que conseguiu que os EUA proibissem o Apple Watch.

A decisão da Apple de contratar esse gênio técnico - um pós graduado em engenharia na Universidade de Stanford chamado Marcelo Lamego - é vista como a faísca que levou os advogados da Masimo a perseguir a Apple. Embora a fabricante do iPhone negue que tenha feito algo errado, a Masimo citou a contratação de funcionários como parte das alegações de que a empresa infringiu suas patentes.

A disputa culminou este mês com a Apple tendo que retirar seus relógios mais recentes das lojas da empresa nos EUA, prejudicando um negócio que gera cerca de US$ 17 bilhões em vendas anuais. Na quarta-feira, 27, um tribunal de apelação dos EUA suspendeu temporariamente a proibição das vendas do Apple Watch.

A Masimo, uma fabricante de dispositivos médicos com sede em Irvine, Califórnia, argumenta que Lamego se apoderou de seu bem mais valioso - a capacidade de capturar de forma não invasiva e precisa o nível de oxigênio no sangue de uma pessoa - e o levou para a Apple. O recurso acabou ajudando a transformar o relógio em um dispositivo mais voltado para a saúde, solidificando seu status como o produto mais vendido do setor de vestíveis.

Masimo alega que a Apple se aproveitou de uma parceria para aprender "segredos" de um oxímetro de pulso para relógios Foto: David Swanson/Bloomberg

Relacionamento antigo

Lamego ingressou na Masimo em 2003 como cientista de pesquisa antes de se tornar chefe de tecnologia da Cercacor por volta de 2006. A Cercacor foi um desdobramento da Masimo e ambas as empresas são dirigidas pelo CEO Joe Kiani, que ajudou a inventar grande parte de sua tecnologia principal.

Os advogados da Masimo afirmam que Lamego não tinha conhecimento prévio sobre como desenvolver o recurso de oxigênio no sangue (seus estudos anteriores eram sobre interfaces neurais e não sobre sensores de saúde). Ele aprendeu a desenvolver a tecnologia nas empresas de Kiani e a entregou à Apple, segundo eles.

Lamego, então, pediu demissão da Apple em julho de 2014, poucos meses depois de entrar na empresa. A Masimo argumenta que ele saiu depois que a Apple conseguiu o que precisava. A realidade, de acordo com Steve Hotelling, executivo de longa data da Apple, é que Lamego não se encaixava na empresa. Ele entrava em conflito com os gerentes, exigia orçamentos multimilionários e queria poder contratar seus próprios engenheiros sem aprovação, disse Hotelling em um depoimento que fez parte de uma briga judicial entre as empresas. Após semanas de discussões, Lamego deixou a Apple.

O primeiro Apple Watch foi anunciado três meses depois, em setembro de 2014. Ele não tinha o sensor de oxigênio no sangue e, em vez disso, contava com tecnologias mais básicas, como um leitor de pulso.

A Apple procurou Lamego pela primeira vez cerca de um ano antes de seu e-mail para Cook. A proposta aconteceu na época em que os executivos da Apple e da Masimo se encontraram em 2013, um momento que se tornou outro ponto focal na disputa entre as duas empresas. Na época, Lamego se recusou a entrar para a Apple, mas sua opinião mudou depois que Kiani se recusou a nomeá-lo também CTO da Masimo, argumentam os advogados da empresa médica.

Quando a Apple se reuniu com a Masimo, ela estava buscando tecnologia e talentos que pudessem reforçar seu trabalho no relógio. Na época, a Masimo acreditava que a Apple estava interessada em fazer um acordo. A empresa alegou em um processo de 2020 que a Apple usou a reunião para aprender sobre sua tecnologia e estabelecer as bases para a contratação de seu pessoal. Além de recrutar Lamego, a Apple contratou o ex-diretor médico da Masimo e cerca de 20 outros funcionários, disse a empresa de dispositivos médicos. A Masimo não conseguiu convencer um júri de suas reivindicações este ano.

Embora o e-mail de Lamego tenha sido uma prova importante para os advogados da Masimo, o esforço não avançou muito com o juiz depois que um engenheiro sênior da Apple testemunhou que o desenvolvimento do recurso de oxigênio no sangue começou no final de 2014 - depois que Lamego já havia saído. Além disso, o juiz descartou partes do caso relacionadas à prática da Apple de contratar funcionários da Masimo, dizendo que “recrutar ou contratar funcionários de outra empresa, inclusive de um concorrente, não constitui, por si só, um meio impróprio”. O juiz também rejeitou a ideia de que a Apple teria roubado segredos comerciais, e o júri apoiou a Apple por 6 a 1.

Depois de sua passagem pela Apple, Lamego acabou abrindo sua própria empresa, a True Wearables. Em 2016, ele lançou um dispositivo chamado Oxxiom, que ele chamou de o primeiro sensor de oxigênio no sangue contínuo e descartável do mundo. A Masimo processou a startup e obteve uma ordem judicial que a impediu de vender o produto. Lamego não respondeu aos pedidos de comentários.

Quando a Masimo entrou com o processo inicial, a Apple ainda não havia lançado um sensor de oxigênio no sangue no mercado. Porém, oito meses depois, o Apple Watch Series 6 foi lançado com o recurso - conhecido no setor como oximetria de pulso - como sua principal novidade. Isso levou a Masimo a registrar uma reclamação separada junto à Comissão de Comércio Internacional dos EUA (ITC, na sigla em inglês) em 2021, alegando que o recurso infringia suas patentes.

Ferramenta incluída no Apple Watch 9 foi motivo para a suspensão das vendas do aparelho nos EUA Foto: CHRIS DELMAS/AFP

A ITC concordou em outubro deste ano e ordenou que a Apple removesse os modelos infratores dos EUA, incluindo os atuais Series 9 e Ultra 2. Essa proibição entrou em vigor nesta semana, depois que a Casa Branca se recusou a intervir. A Apple disse que discorda veementemente da decisão da ITC e está “tomando todas as medidas para devolver o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2 aos clientes nos EUA o mais rápido possível”. Um representante da Masimo não quis comentar.

RIvalidade

A Apple argumenta que a Masimo a processou para abrir caminho para seus próprios dispositivos vestíveis voltados para o consumidor. A Masimo lançou recentemente o W1, um smartwatch quadrado com uma série de sensores de saúde. E está planejando lançar em breve o relógio Freedom, que tem mais recursos de saúde e um design redondo e mais moderno. Em uma tentativa de atingir mais consumidores, ela adquiriu a Sound United, proprietária da fabricante de alto-falantes Bowers & Wilkins, por mais de US$ 1 bilhão no ano passado.

A Apple processou a Masimo em 2022, dizendo que o W1 adotou o design do Apple Watch. “Masimo copiou do Apple Watch e está aproveitando o trabalho árduo da Apple”, disse a empresa.

Em uma entrevista à Bloomberg no início deste mês, Kiani disse que a Apple deveria ter feito as coisas de forma diferente. “Eles não precisavam roubar nosso pessoal - poderíamos ter trabalhado com eles”, disse ele. “Esses caras foram pegos com as mãos na massa e, em vez de ficarem envergonhados e fazerem a coisa certa, estão culpando todo mundo e brigando com todo mundo.”

Kiani disse que os executivos da Apple uma vez o chamaram de “Steve Jobs do setor de saúde”. “Talvez seja hora de eles pensarem diferente”, disse ele.

A Masimo é uma presença constante nos hospitais. Seu equipamento para monitorar o oxigênio no sangue e outras medidas é usado em mais de 200 milhões de pacientes por ano, segundo a empresa.

No entanto, parte de sua receita nas últimas duas décadas foi proveniente de processos judiciais contra concorrentes de dispositivos médicos, incluindo a Royal Philips NV, que se transformaram em acordos ou contratos de licenciamento.

O objetivo da Masimo, segundo pessoas próximas ao assunto, era que a ITC impusesse sua proibição no verão. Isso provavelmente teria levado a Apple a atrasar o lançamento de seus novos modelos, que normalmente são revelados em setembro e acabaria com a temporada de férias. Em vez disso, a proibição afetou apenas cerca de uma semana de vendas no trimestre de dezembro da Apple. Ela também se aplica apenas às lojas da própria Apple: varejistas externos ainda podem vender os relógios - pelo menos até que seus estoques acabem.

E a Apple acredita que está no caminho certo para uma solução. A empresa fez com que os engenheiros corressem para alterar os algoritmos de software e a apresentação de seu aplicativo de oxigênio no sangue para evitar as alegações de Kiani. Agora cabe à agência alfandegária dos EUA determinar se esses ajustes são suficientes para permitir que os smartwatches voltem ao mercado. A decisão é esperada para 12 de janeiro de 2024.

A empresa também está tentando obter a anulação da ordem da ITC pelo Tribunal de Apelações do Circuito Federal dos EUA. Por sua vez, Kiani não acredita que uma correção de software resolverá uma disputa que envolve patentes de hardware.

De qualquer forma, Kiani e a Masimo foram mais longe do que qualquer um antes deles. Muitas empresas argumentaram que a Apple roubou sua tecnologia e contratou funcionários, colocando-as fora do mercado ou levando-as à falência. Mas eles raramente obtiveram muita força.

Uma outra marca de sucesso para Kiani seria um acordo, que traria um pagamento, mas também uma justificativa. O site da Masimo apresenta todas as empresas que licenciam sua tecnologia, e acrescentar a Apple a essa lista seria um triunfo. Isso também daria à Masimo força de marketing para promover seus próprios produtos. A Apple diz que manteve conversações de mediação com a Masimo e que espera manter mais conversações.

Em seu processo anterior, que terminou com um júri sem acordo, a Masimo queria que a Apple pagasse mais de US$ 3 bilhões em danos. Kiani não está dizendo quanto dinheiro seria necessário para chegar a um acordo de licenciamento agora. Mas ele planeja insistir em uma concessão: “É preciso que haja um pedido de desculpas”.

Se isso não acontecer, as duas empresas devem voltar ao tribunal - novamente por causa de patentes - no final de outubro do ano que vem./BLOOMBERG

