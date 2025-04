Como as Big Techs estão perdendo bilhões após tarifaço de Trump; veja vídeo

O tarifaço imposto por Donald Trump na última semana e que começou a valer nesta quarta-feira, 9, tem feito as gigantes de tecnologia arrancarem os cabelos em busca de alternativas para a importação de produtos e oferecimento de serviços fora do território americano. Empresas como Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia e Google agora estão colocando as contas na ponta do lápis e, desde o anúncio do presidente americano, o grupo das gigantes de tecnologia já perderam mais de US$ 1,8 trilhões em valor de mercado.

PUBLICIDADE A partir de agora, mais de 60 países contam com uma tarifa de importação que começa em 10% da alíquota. No caso da China, um pilar na receita dessas big techs, a tarifa já está em 125% sobre o produto. E é isso que pode afetar tanto o cenário: mesmo sendo americanas, o mercado asiático é extremamente importante para essas empresas, seja no negócio de anúncios online ou na própria produção de dispositivos. Veja como as tarifas já estão fazendo as Big Techs enfrentarem problemas: