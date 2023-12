Saiba como usar a Gemini, inteligência artificial do Google que tenta destronar o ChatGPT

No início de dezembro, o Google lançou a Gemini, uma “super IA” para ser o novo “cérebro” do robô de bate-papo Bard — o rival do ChatGPT, lançado pela OpenAI em novembro de 2022. O objetivo é destronar o adversário e colocar a gigante da tecnologia na liderança do campo da inteligência artificial.

O Bard é o principal produto do Google no campo dos chatbots, que respondem a uma série de perguntas, escrevem textos e recebem comandos diversos. Lançado em fevereiro de 2023, esta é a terceira atualização do Bard somente neste ano — a ferramenta veio ao mundo alimentado pelo LaMDA e, posteriormente, recebeu uma atualização para o sistema PaLM 2.

Com a Gemini por trás, o Bard consegue interagir de forma mais natural com humanos: a máquina consegue reconhecer imagens e manter um diálogo mais proativo, sem depender sempre da iniciativa humana - a capacidade do sistema, no entanto, foi colocada em cheque, com acusações de que o vídeo promocional não representava direito as limitações do sistema.

A IA foi anunciada em maio, no evento de desenvolvedores da empresa, o Google I/O. Na época, a companhia disse que a ferramenta estava em treinamento, sem data para estrear. A tecnologia é um modelo de fundação, ou seja, uma IA que pode receber comandos e produzir respostas em diversos formatos diferentes, como fotos, áudio, texto e expressões matemáticas, de uma forma mais abrangente e com maior capacidade do que um modelo amplo de linguagem (LLM, na sigla em inglês), como o GPT-4, da OpenAI, por exemplo.

A Gemini está embutido na versão em inglês do Bard, mas a ferramenta consegue “falar” português, embora as respostas sejam mais completas na língua de Shakespeare. Segundo o Google, a IA está disponível em 170 países e a compatibilidade com mais línguas deve chegar nos próximos meses.

Abaixo, veja como usar a Gemini, nova IA do Bard, do Google.

Como usar a Gemini, do Google?

Primeiro, é preciso alterar a língua padrão da sua conta no Google.

Acesse google.com.br;

No topo superior direito, clique na sua imagem de perfil e, então, aperte “Gerenciar sua conta”;

Clique em “Informações pessoais”;

Desça a página até “Preferências gerais para a Web” e clique em “Idioma”;

Altere a língua para “Inglês”;

Chatbot Bard fica mais inteligente com o 'cérebro' Gemini Foto: Google/Divulgação

Agora, é só buscar o Bard.