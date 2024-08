Compra tudo, menos a startup: Microsoft, Amazon e Google ‘inovam’ para escapar das autoridades

Em 2022, Noam Shazeer e Daniel De Freitas deixaram seus empregos no desenvolvimento de inteligência artificial (IA) no Google. Eles disseram que a gigante da tecnologia era muito lenta. Então, criaram a Character.AI, uma startup de chatbot, e levantaram em investimentos quase US$ 200 milhões.

Na semana passada, Shazeer e De Freitas anunciaram que estavam retornando ao Google. Eles fecharam um acordo para voltar ao braço de pesquisa de IA da empresa, juntamente com cerca de 20% dos funcionários da Character.AI, e fornecer a tecnologia de sua startup, segundo eles. Mas, embora o Google estivesse recebendo tudo isso, não estava comprando a Character.AI.

Em vez disso, o Google concordou em pagar US$ 3 bilhões para licenciar a tecnologia, disseram duas pessoas com conhecimento do negócio ao jornal The New York Times. Cerca de US$ 2,5 bilhões desse valor serão usados para comprar os acionistas da Character.AI, incluindo Shazeer, que detém de 30% a 40% da empresa e deve lucrar de US$ 750 milhões a US$ 1 bilhão, disseram as pessoas. O que restar da Character.AI continuará operando sem seus fundadores e investidores.

O negócio foi uma das várias transações incomuns que surgiram recentemente no Vale do Silício. Embora as grandes empresas de tecnologia normalmente comprem startups diretamente, elas se voltaram para uma estrutura de negócios mais complicada para empresas jovens de IA. Isso envolve o licenciamento da tecnologia e a contratação dos principais funcionários - efetivamente engolindo a startup e seus principais ativos - sem se tornar a proprietária da empresa.

Essas transações estão sendo motivadas pelo desejo das grandes empresas de tecnologia de evitar o escrutínio regulatório e, ao mesmo tempo, tentar avançar na IA, disseram três pessoas que estiveram envolvidas nesses acordos. Google, Amazon, Meta, Apple e Microsoft estão sob a mira de agências como a Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) para saber se estão esmagando a concorrência, inclusive comprando empresas iniciantes.

“As grandes empresas de tecnologia podem estar claramente tentando evitar o escrutínio regulatório ao não adquirirem diretamente as empresas visadas”, disse Justin Johnson, economista especializado em antitruste da Universidade de Cornell. Mas “esses negócios de fato começam a se parecer muito com aquisições normais”.

Em um comunicado, o Google disse que estava “entusiasmado” com o retorno de Shazeer ao lado de alguns de seus colegas e se recusou a comentar sobre o escrutínio antitruste. Na segunda-feira da semana passada, um juiz federal dos EUA emitiu uma decisão histórica que considerou que o Google havia violado a lei antitruste ao abusar do monopólio da pesquisa online.

Uma porta-voz da Character.AI não quis fazer comentários além do anúncio do acordo com o Google. O site The Information informou anteriormente sobre os detalhes do acordo.

Corrida da IA

Desde que o boom da IA decolou no final de 2022, ele transformou os negócios de tecnologia. Inicialmente, os investidores correram para despejar dinheiro em startups de IA com altas avaliações. Isso levou a um ritmo excepcionalmente frenético, com startups como a Anthropic levantando grandes somas com frequência e concordando com várias condições de financiamento, como o uso de chips e serviços de computação em nuvem das empresas que investiram nelas.

Essa empolgação abaixou quando ficou claro que algumas startups de IA de alto nível não teriam sucesso, criando uma oportunidade para as grandes empresas de tecnologia entrarem em cena com negócios não tradicionais.

A Microsoft deu início a essa tendência em março, quando concordou em pagar à Inflection, empresa iniciante de IA, mais de US$ 650 milhões para licenciar sua tecnologia e contratar quase todos os seus funcionários, inclusive seu fundador, Mustafa Suleyman. Suleyman, um veterano em IA, agora lidera os negócios de IA para consumidores da Microsoft. Em junho, a Amazon fechou um acordo semelhante com a startup de IA Adept, contratando muitos de seus funcionários, inclusive seu fundador, David Luan.

A Amazon pagou à Adept pelo menos US$ 330 milhões para licenciar a tecnologia, sendo que grande parte do dinheiro foi destinada ao pagamento dos US$ 414 milhões que a startup havia levantado junto aos investidores, segundo três pessoas com conhecimento da transação. A Amazon também ofereceu um bônus de retenção de US$ 100 milhões aos funcionários da Adept que se juntassem a ela, disseram as pessoas.

Os órgãos reguladores estão observando. O FTC está trabalhando em um amplo estudo dos acordos de IA entre as startups e a Microsoft, Amazon e Google, disse a agência em janeiro. Também está investigando se a Microsoft deveria ter notificado os órgãos reguladores sobre o acordo com a Inflection, o que teria submetido o acordo a um exame mais imediato, disse uma pessoa com conhecimento do assunto.

Na quinta-feira, o órgão regulador antitruste da Grã-Bretanha disse que estava investigando um acordo de investimento que a Amazon havia feito com a Anthropic.

O Vale do Silício adotou os acordos incomuns porque os fundadores de startups podem continuar trabalhando em sua tecnologia com os recursos de uma grande empresa, sem se preocupar em ganhar dinheiro por conta própria. As transações também podem proporcionar um retorno rápido para os investidores. Os investidores da Character.AI, que foi avaliada privadamente em US$ 1 bilhão, obtiveram um retorno de duas vezes e meia do acordo de licenciamento com o Google após apenas dois anos. Com os negócios da Adept e da Inflection, a maioria dos investidores recebeu seu dinheiro de volta, segundo pessoas familiarizadas com as transações. No entanto, as transações também deixaram para trás entidades corporativas órfãs, deixando os funcionários remanescentes em startups nas quais os fundadores e investidores se mudaram. Esses funcionários não têm direito a participar dos benefícios financeiros dessas transações. Isso causou consternação entre alguns investidores e empreendedores de tecnologia. "Se você cria uma empresa e recebe dinheiro de investidores, todas as pessoas envolvidas merecem ser recompensadas", disse Sebastian Thrun, pesquisador de IA e empreendedor em série conhecido por ter fundado o projeto de carros autônomos do Google. "É por isso que o Vale do Silício surgiu. Se você diluir as coisas, será difícil para o ecossistema sobreviver."

Matt Turck, investidor da empresa de capital de risco FirstMark Capital, disse que esperava que esses tipos de negócios não continuassem, porque eles criavam “uma estrutura confusa que quebra o alinhamento” de fundadores, funcionários e investidores.

Não está claro como as empresas remanescentes se sairão. Na Character.AI, Dominic Perella, o conselheiro geral, tornou-se o CEO interino. A startup disse que está “comprometida em atender nossos usuários por meio de novos produtos inovadores”.

Na Adept, as equipes que trabalham com produtos, vendas e outras áreas não se juntaram à Amazon, disse uma pessoa familiarizada com o acordo. A Amazon contratou apenas os pesquisadores que desenvolveram a tecnologia de inteligência artificial da Adept. Desde então, o ex-chefe de engenharia da startup, Zach Brock, assumiu o cargo de chefe executivo, e a empresa está tentando licenciar sua tecnologia para outras empresas, de acordo com uma recente proposta enviada a possíveis parceiros que foi vista pelo The New York Times.

A Inflection também contratou um novo chefe executivo, mas apenas dois funcionários permaneceram na empresa, enquanto o restante - cerca de 70 pessoas - ingressou na Microsoft. A Inflection usou a taxa de licenciamento de US$650 milhões da Microsoft para reembolsar seus investidores, que haviam investido US$1,5 bilhão na empresa.

É possível que surjam mais negócios desse tipo. Muitas startups de IA levantaram grandes somas com metas extremamente ambiciosas, e os grandes adquirentes continuam ansiosos para pagar pelos melhores talentos, ideias e produtos. Ao mesmo tempo, algumas das empresas iniciantes estão lutando para ganhar dinheiro e competir com as grandes empresas, portanto, podem estar mais dispostas a entrar em negociações.

“Os fundadores e investidores percebem que nem toda startup de IA de alto nível com grandes fundadores será a próxima OpenAI ou Google”, disse Turck.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.