Computação quântica da Microsoft é questionada por especialistas: ‘Não há evidências o suficiente’

A Microsoft alegou um grande avanço na computação quântica com seu primeiro chip quântico. No entanto, o anúncio foi recebido com grande ceticismo pelos especialistas.

Há quase duas semanas, a empresa revelou o Majorana 1, alegando que ele aceleraria o cronograma para computadores quânticos capazes de resolver problemas significativos em escala industrial de décadas para apenas anos.

Microsoft declarou um grande avanço na computação quântica Foto: Charles Rex Arbogast/AP

PUBLICIDADE A empresa informou que criou o que chama de “primeiro topocondutor do mundo”, um novo tipo de material que pode controlar as partículas de Majorana para criar qubits mais confiáveis. “Depois de uma busca de quase 20 anos, criamos um estado totalmente novo da matéria, desbloqueado por uma nova classe de materiais, os topocondutores, que permitem um salto fundamental na computação”, disse o CEO da Microsoft, Satya Nadella, no X. “Os qubits criados com topocondutores são mais rápidos, mais confiáveis e menores.”

Os qubits topológicos podem resolver um dos maiores desafios da computação quântica - altas taxas de erro.

Embora muitos pesquisadores tenham se concentrado no desenvolvimento de métodos de correção de erros para a computação quântica, a Microsoft adotou uma abordagem diferente, tentando criar qubits que são inerentemente mais robustos e naturalmente resistentes a erros desde o início.

No entanto, as alegações da empresa foram recebidas com escrutínio de muitos especialistas na área.

Sem “evidência de sucesso”

Vários especialistas, incluindo o físico teórico John Preskill, disseram que a empresa ainda não havia divulgado nenhum dado de desempenho para respaldar sua afirmação.

“Em seu roteiro, a Microsoft descreveu um protocolo para demonstrar um qubit topologicamente protegido. Não há nenhuma evidência disponível publicamente de que esse teste tenha sido realizado com sucesso”, disse ele em um post no X.

Um dos principais problemas é que a Microsoft já fez afirmações semelhantes antes - apenas para retirá-las mais tarde.

Em 2018, a Microsoft alegou a criação experimental de modos zero de Majorana - um bloco de construção de qubits topológicos - mas depois retirou essa alegação.

Scott Joel Aaronson, especialista em computação quântica, abordou essa questão em uma publicação de blog. “Certamente, esse histórico está deixando alguns especialistas cautelosos em relação à nova afirmação”, escreveu ele.

Aaronson acrescentou que, quando perguntou a Chetan Nayak, um dos pesquisadores da Microsoft por trás do anúncio, sobre o ceticismo, Nayak teria respondido: “Veja, agora temos um qubit topológico que está se comportando totalmente como um qubit; o que mais as pessoas querem?”

Outros questionaram se a Microsoft havia realmente construído um qubit topológico.

Jason Alicea, professor de física teórica do Instituto de Tecnologia da Califórnia, disse ao The New York Times que, embora um “qubit topológico seja possível em princípio” e “um objetivo válido”, ele precisa ser verificado.

“No entanto, é preciso verificar se um dispositivo se comporta de todas as maneiras mágicas que a teoria prevê; caso contrário, a realidade pode se tornar menos promissora para a computação quântica. Felizmente, a Microsoft agora está preparada para tentar”, disse ela.

Em alta Link Elon Musk chega a 14 filhos; veja quem são e conheça as mães Elon Musk tem o 14º filho confirmado; saiba quem é Qwen: conheça a inteligência artificial chinesa que derrota o ChatGPT e o Gemini Jonathan Oppenheim, professor de física da University College London (UCL), também apontou o que ele disse serem lacunas entre o trabalho de pesquisa e o anúncio oficial da Microsoft. “Há uma enorme desconexão entre o artigo científico e suas declarações públicas, mas a mais óbvia é que eles não mostraram que têm um qubit topológico. Os editores até tomaram a rara atitude de destacar esse fato”, disse Oppenheim à Fortune. O arquivo de revisão por pares do novo artigo da Microsoft começa com uma nota do editor que diz: “A equipe editorial deseja salientar que os resultados deste manuscrito não representam evidência da presença de modos zero de Majorana nos dispositivos relatados. O trabalho é publicado por apresentar uma arquitetura de dispositivo que pode permitir experimentos de fusão usando futuros modos zero de Majorana.”

Oppenheim observou: “A alegação é que eles têm alguma arquitetura que talvez um dia tenha um qubit topológico. Mas, no momento, eles não têm nenhum”.

Sergey Frolov, professor de física da Universidade de Pittsburgh, foi ainda mais longe, argumentando que as alegações da Microsoft se baseiam em um fundamento não comprovado.

“A física não foi estabelecida por cientistas e pela literatura de pesquisa”, disse Sergey Frolov. “Foram feitas afirmações, mas a física continua controversa.”

A corrida da computação quântica das grandes empresas de tecnologia

A computação quântica tem um imenso potencial em vários setores, incluindo descoberta de medicamentos, previsão do tempo, análise de risco financeiro e otimização de logística.

Os rivais das big techs, incluindo Google e IBM, também estão trabalhando na computação quântica, mas a abordagem da Microsoft tem sido notavelmente diferente da de seus concorrentes.

Alguns especialistas alertam que afirmações ousadas sem evidências concretas podem prejudicar a credibilidade do setor em geral.

“Esses tipos de anúncios não ajudam, eles prejudicam”, disse Frolov. “O setor de computação quântica já é periodicamente submetido a um grande escrutínio, com perguntas sobre cronogramas e utilidade.”

No entanto, o anúncio foi recebido com algum entusiasmo por outras empresas do setor.

“Esse é realmente um avanço para o setor: a construção de um chip personalizado que usa qubits topológicos, que muitos consideram extremamente úteis para o dimensionamento de computadores quânticos poderosos”, disse Markus Pflitsch, fundador e CEO da Terra Quantum.

“O anúncio reforça nossa avaliação de que o hardware quântico tolerante a falhas está mais próximo do que muitos líderes empresariais pensam.”

“No entanto, concordamos com a Microsoft que uma solução híbrida de IA, HPC e quantum fornecerá valor comercial antes da chegada de sistemas quânticos universais e tolerantes a falhas”, acrescentou.

Os representantes da Microsoft não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Fortune.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

c.2024 Fortune Media IP Limited

Distribuído por The New York Times Licensing Group