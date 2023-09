Computador clássico da Apple é leiloado por mais de US$ 220 mil

AP - Um dos primeiros computadores pessoais construídos pela Apple e “autografado” pelo cofundador da empresa, Steve Wozniak, foi vendido em um leilão por mais de US$ 223 mil. O Apple-1 foi restaurado para um estado totalmente operacional e ganhou um estojo personalizado com um teclado embutido, de acordo com a RR Auction, sediada em Boston, que realizou a venda, encerrada na última quinta-feira, 24.

Cerca de 200 unidades foram fabricados na garagem do cofundador da Apple, Steve Jobs, em Los Altos, Califórnia, em 1976 e 1977, e ajudaram a lançar a empresa. Originalmente vendido por US$ 666, esperava-se que o aparelho fosse vendido por cerca de US$ 200 mil, disse a RR Auction.

O Apple-1 recebeu um autógrafo de Wozniak durante um evento na Universidade de Bryant em 2017.

Computador Apple-1 foi leiloado por mais de US$ 220 mil Foto: Nikki Brickett/RR Auction via AP

Ele já estava usado quando foi adquirido em um show de hobby de computadores em Framingham, Massachusetts, e foi usado durante toda a década de 1980. Ele foi colocado em um estado operacional no início deste ano pelo especialista da Apple Corey Cohen, informou a casa de leilões.

No leilão, o dispositivo foi comprado por um colecionador que deseja permanecer anônimo, informou a RR Auction.

Um anúncio original escrito à mão para o computador Apple-1, escrito por Jobs, foi vendido por quase US$ 176 mil no mesmo dia, informou a RR Auction. O segundo cheque recebido pela Apple, assinado por Jobs e Wozniak e datado de 19 de março de 1976, também estava disponível para lance e foi arrematado por mais de US$ 135 mil.

Em junho, a Apple se primeira empresa de capital aberto a fechar um dia de negociações com um valor de mercado de US$ 3 trilhões.