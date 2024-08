Conselho de Zuckerberg ajudou ex-engenheira do Facebook a levantar US$ 8,5 mi, veja qual foi

Quando Sophie Novati conseguiu seu primeiro emprego como estagiária de engenharia no Facebook, em 2011, a gigante das redes sociais estava firmemente na era do “mova-se rápido e quebre coisas”. “A energia estava fervendo no início do Facebook”, lembra a agora empresária de tecnologia à Fortune. “Havia tantas pessoas tentando criar e lançar coisas legais.”

“Sinceramente, quase parecia que estávamos na faculdade”, acrescenta ela. “As pessoas estavam literalmente dormindo no escritório. Parecia que todos com quem eu estava lá eram apenas amigos e se divertiam. Todos estavam trabalhando muito. Mas parecia um dormitório.”

Mark Zuckerberg disse à sua ex-engenheira Sophie Novati: 'Descubra uma maneira de capturar a valiosa atenção das pessoas' Foto: Esquerda: Formation/Divulgação. Direita: Bloomberg—Getty Images

Alguns anos depois, Novati deixou o Facebook (agora Meta) para se juntar à plataforma Nextdoor como a segunda engenheira de iOS contratada. A jovem de 33 anos ajudou a construí-la desde o início antes de fundar sua própria empresa, a Formation, em 2019. Mas, segundo Novati, o sucesso da Formation hoje se deve, em parte, a uma aula de xadrez de seu ex-chefe, Mark Zuckerberg, que aconteceu tarde da noite.

“O Facebook estava aumentando o número de usuários em um ritmo nunca antes visto”, acrescenta ela. “Mas não conseguia ganhar dinheiro.”

É claro que, hoje, o Facebook - ou Meta - é um gigante da rede social de US$ 1,3 trilhão, com o Instagram e o WhatsApp sob sua proteção. No entanto, até 2012, ano em que o Facebook se tornou público, seu aplicativo móvel não gerava dinheiro. A rede não apresentava anúncios e a iniciativa de incorporá-los foi considerada arriscada. No final, a empresa conseguiu transformar curtidas e compartilhamentos em lucro, transformando seus usuários em produto.

A estratégia “agressiva” fez com que o Facebook passasse de “nenhuma receita significativa” para US$ 153 milhões em anúncios para celular, informou o The Atlantic na época.

A resposta dele para Novati foi: “Se você conseguir descobrir uma maneira de captar a valiosa atenção das pessoas, sempre poderá descobrir como transformar isso em dinheiro mais tarde”, lembra a engenheira.

“O que ele estava realmente focado em construir era descobrir como agregar valor às pessoas”, acrescenta. “Mais tarde, você sempre pode transformar esse valor em dólares.”

A Formation, empresa de recrutamento de Novati, oferece vários pacotes e programas de assinatura para ajudar os engenheiros a conseguir trabalho ou aumentar seu potencial de ganhos. Por uma taxa (que varia de US$ 2.500 a US$ 20.000), os candidatos a emprego podem ter acesso a revisões ilimitadas de currículo, treinamento em negociação, orientação, entrevistas simuladas, simulações de exames e muito mais.

Tendo sido a líder de fato de inclusão do Facebook no departamento de engenharia, ela diz que se inspirou para fundar a Formation e ajudar a remover as barreiras de entrada.

“No Facebook e na Nextdoor, eu era provavelmente uma das 15 pessoas que eram mulheres e essa proporção não parecia correta.”

Agora, mais de 1,3 mil candidatos a uma vaga de emprego recorreram à ajuda da Formation para conseguir um lugar na mesa - em média, eles conseguiram um aumento de salário de US$ 127.286 no processo, de acordo com a empresa.

É graças ao conselho de Zuckerberg que Novati sempre foi muito focada em promover como a Formation está agregando valor à vida dos engenheiros, em vez de se preocupar com sua lista de clientes ou taxas de inscrição.

“Consideramos o aumento da remuneração como nossa métrica número um”, explica ela. “A faculdade nos EUA custa, em média, cerca de US$ 100 mil por quatro anos. A remuneração média das pessoas que concluem o curso em comparação com as que não o fazem é de cerca de US$ 20 mil. Portanto, as pessoas estão pagando US$ 100 mil por um retorno de US$ 20 mil - nós somos a inversão aqui, estamos ajudando as pessoas a ganhar US$ 127 mil a mais e estamos cobrando US$ 10-15 mil.”

“É muito louco que as pessoas estejam ganhando mais de US$ 100 mil por terem passado por um programa”, ela se gaba.

Até o momento, o conselho de Zuckerberg tem sido bem-sucedido.

De acordo com Novati, a Formation arrecadou mais de US$ 8,5 milhões em financiamento e está trabalhando com empresas como Netflix, Google, Twitch, Dropbox, Adobe e seu antigo empregador Meta, entre outras.

“Ainda há muito mais que podemos fazer para capturar melhor o valor que estamos criando”, conclui Novati.

Mas, por enquanto, sua atenção permanece “em colocar as pessoas nesses cargos de destaque e melhorar significativamente a trajetória de suas carreiras”.

