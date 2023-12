NEW YORK TIMES - A inteligência artificial (IA) tem sido a grande estrela dos primeiros dias da COP-28, a cúpula climática das Nações Unidas em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Empresários e pesquisadores deslumbraram os participantes com previsões de que a tecnologia de rápido aprimoramento poderia acelerar os esforços do mundo para combater as mudanças climáticas e se adaptar ao aumento das temperaturas. Mas eles também expressaram preocupação com o potencial da IA de consumir energia e prejudicar os seres humanos e o planeta.

Exatamente um ano após a estreia de sucesso do ChatGPT, chatbot que apresentou a IA para centenas de milhões de pessoas, a cúpula climática foi aberta na semana passada com uma série de eventos e anúncios centrados na tecnologia. Muitos deles contaram com a presença de representantes da Microsoft, do Google e de outros grandes nomes do emergente setor.

A esperança de avanços da IA na luta contra o aumento da temperatura global decorre da capacidade da tecnologia de processar grandes quantidades de informações. Isso permite que ela produza percepções que excedem em muito o que os computadores e os cientistas de dados têm sido capazes de fazer, com uma ampla gama de aplicações para o clima.

No dia da abertura da cúpula, a Organização das Nações Unidas (ONU) disse que estava fazendo uma parceria com a Microsoft no desenvolvimento de uma ferramenta baseada em IA para monitorar se os países estão cumprindo suas promessas de reduzir as emissões de combustíveis fósseis. Isso ajudaria a resolver o que tem sido uma das questões mais espinhosas da diplomacia climática internacional.

Outros grupos ofereceram pesquisas destacando o potencial da IA para reduzir as emissões de poluentes na fabricação de alimentos, para ajudar a localizar novos projetos de energia renovável e equilibrar as cargas de eletricidade durante eventos climáticos extremos.

Autoridades do Google e do Boston Consulting Group previram que a IA poderia ajudar a reduzir até um décimo de todas as emissões de gases de efeito estufa até 2030. Uma equipe de pesquisadores liderada por David Sandalow, ex-funcionário do Departamento de Energia dos EUA no governo do presidente Barack Obama e atualmente na Universidade de Columbia, divulgou no domingo o que chamou de roteiro para o papel da IA na aceleração da redução de emissões em uma ampla gama de setores.

Em uma entrevista durante a conferência, Sandalow disse que estava particularmente entusiasmado com as possíveis maneiras pelas quais a IA poderia acelerar a descoberta e o projeto de novos materiais para tecnologias de energia de baixa emissão, como baterias avançadas.

“Quando Thomas Edison inventou a lâmpada, ele pegou fisicamente diferentes metais para testar como eles reagiriam a cargas elétricas - levou meses para identificar as melhores opções”, disse Sandalow. “Hoje, com as ferramentas de IA, podemos testar um milhão de opções diferentes em um segundo e impor restrições estruturais químicas para descobrir o que é realista e acelerar rapidamente o ritmo da inovação.”

COP-28 está sendo realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos Foto: EFE/EPA/ALI HAIDER

Em um painel de discussão na manhã de domingo, executivos de empresas disseram que a IA já estava ajudando suas empresas a emitir alertas para pessoas em risco de sofrer inundações, enviar mensagens de texto com conselhos de plantio hiperlocal para agricultores que enfrentam a seca e ajudar as pessoas expostas a altos níveis de poluição do ar a decidir os momentos mais seguros para se aventurar ao ar livre.

Preocupação

Mas eles também disseram que as preocupações com a IA os estavam impedindo de fazer mais.

“A mudança climática é uma ameaça existencial causada pelo homem”, disse Natalie Blyth, chefe global de sustentabilidade de bancos comerciais do HSBC, no evento. “O que não queremos é passar de um problema causado pelo homem para outro”, disse ela, referindo-se a crises. “Portanto, temos que ser responsáveis e éticos, e realmente cautelosos, na forma como liberamos e entendemos algumas dessas tecnologias.”

Os líderes das empresas que desenvolvem a tecnologia de IA já advertiram que ela poderia um dia representar um risco de extinção para a humanidade, semelhante ao de uma guerra nuclear. Os pesquisadores da COP-28 se concentraram em um risco diferente: o poder de computação necessário para executar a IA avançada pode ser enorme. Esse apetite por eletricidade pode fazer com que as emissões aumentem e piorem a mudança climática.

Uma análise revisada por pares publicada em outubro estimou que, em 2027, os sistemas de IA em todo o mundo poderiam usar uma quantidade energia equivalente ao consumo atual de toda a Suécia. Isso quase certamente aumentaria as emissões enquanto os países já estão atrasados em suas promessas de reduzi-las. (Um estudo do Boston Consulting Group para o Google também observou que a alimentação da IA provavelmente exigiria grandes quantidades de água e produziria uma quantidade cada vez maior de resíduos).

Pesquisadores e representantes de empresas disseram esperar que os benefícios relativos da tecnologia sobre o clima superem o uso significativo de energia necessário para alimentá-la. Mas eles não tinham certeza.

Brad Smith, presidente da Microsoft, disse em uma entrevista que a IA estava criando uma enorme demanda adicional por energia. Para resolver isso, ele disse que a Microsoft estava trabalhando para melhorar a sustentabilidade de seus data centers e ajudar a desenvolver mais energia renovável.

“Precisamos maximizar os benefícios que isso pode gerar em toda a economia, inclusive para a sustentabilidade, e garantir que tudo isso seja alimentado por energia livre de carbono com data centers mais eficientes em termos de energia”, disse Smith. “Posso fazer uma equação matemática? Ainda não.”

Os grupos ambientais presentes na cúpula parecem ter adotado amplamente a tecnologia. Uma coalizão deles, chamada We Don’t Have Time (Não temos tempo), publicou uma série de vídeos na semana passada com jovens ativistas pedindo ações climáticas mais urgentes, mas com uma diferença.

Os ativistas apareceram como versões simuladas de meia-idade deles mesmos, como se estivessem falando do futuro. O envelhecimento, segundo o grupo, foi feito por IA.

