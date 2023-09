Criminosos usam Spotify para lavar dinheiro com downloads na Suécia

AFP - Grupos criminosos da Suécia, responsáveis por uma onda de tiroteios no país nos últimos anos, estão usando a plataforma de música Spotify para lavagem de dinheiro, informou um jornal local nesta terça-feira, 5. De acordo com uma investigação jornalística publicada pela Svenska Dagbladet (SvD), as gangues usam há anos o dinheiro que ganham com o tráfico de drogas, roubos, fraudes e assassinatos para pagar downloads falsos de músicas lançadas por artistas ligados aos criminosos.

Assim, eles recebem pagamentos do Spotify – a maior plataforma de música digital do mundo – e conseguem lavar o dinheiro de suas atividades ilícitas. O jornal disse que a informação foi confirmada por quatro membros de gangues diferentes que operam em Estocolmo e com dados fornecidos por um investigador da polícia.

“Posso dizer com 100% de certeza que isso acontece. Eu mesmo estive envolvido”, disse um membro de uma gangue, que pediu para não ser identificado, informou o SvD. “Nós pagamos pessoas para fazer isso por nós”, acrescentou.

Segundo a fonte, grupos criminosos convertem dinheiro de atividades ilícitas em criptomoedas Bitcoin para pagar as pessoas que geram os downloads falsos. O jornal garantiu que, na Suécia, um milhão de downloads gera entre 40 mil e 60 mil coroas suecas (entre US$ 3,6 mil e US$ 5,4 mil).

O inspetor de polícia ouvido pela reportagem disse que entrou em contato com o Spotify para denunciar essa prática em 2021, mas que a empresa nunca respondeu.

“O Spotify virou um caixa automático para as gangues”, disse o agente ao jornal.

Em nota à agência de notícias AFP, o Spotify afirmou que os downloads manipulados são “um desafio para toda a indústria” e que a empresa está “trabalhando duro para resolver esse problema”.

A Suécia sofre episódios violentos há alguns anos devido a confrontos entre gangues e acertos de contas. Em 2022, houve 90 ataques com explosivos e 391 tiroteios, com 62 vítimas fatais, segundo dados da polícia.