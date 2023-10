Curte mandar áudio no WhatsApp? Aplicativo pode ganhar novo recurso do tipo em breve

O WhatsApp está testando um novo recurso que vai permitir compartilhar mensagens de voz com o modo de visualização única. As informações são do site WABetaInfo, que antecipa novidades do mensageiro.

O aplicativo já oferece o modo de visualização única para o envio de fotos e de vídeos. A nova ferramenta promete ser bem parecida com a já existente, podendo ser ativada com o mesmo ícone do número 1 que aparece para imagens.

WhatsApp está testando recurso de visualização única de mensagem de voz Foto: Dado Ruvic / REUTERS

De acordo com o WABetaInfo, o ícone vai poder ser ativado na barra de bate-papo durante a gravação de uma mensagem de voz com cadeado (em que o usuário consegue gravar o áudio sem precisar manter o dedo na tela). Ao clicar nele, a mensagem de voz é enviada no modo de visualização única, impedindo que o destinatário encaminha para outros usuários, salve ou até mesmo escute novamente.

A novidade já está disponível para alguns testadores da versão beta do app para Android e iOS. OWABetaInfo também afirma que o recurso vai chegar a todos os usuários em breve. Como a ferramenta ainda está em sua versão beta, pode ser que haja alguma alteração

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani