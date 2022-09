Dados de 1 bilhão de usuários do TikTok foram vazados, afirma hacker

Uma brecha em sistemas de nuvem do TikTok teria exposto dados de mais de 1 bilhão de usuários da rede social chinesa, afirmaram especialistas em cibersegurança nesta segunda-feira, 5. A informação, que começou a circular em um fórum, e logo se espalhou pelas redes sociais, levantou dúvidas sobre o armazenamento de dados da empresa depois que um hacker afirmou ter tido acesso a dados pessoais de usuários. O TikTok negou que as informações foram acessadas.

Os comentários deixados por um usuário do fórum Breach Forums, dizendo que os sistemas tinham falhas, geraram preocupação após a Microsoft observar uma brecha no app do TikTok em celulares com sistema operacional Android.

De acordo com a agência de notícias Bloomberg, a empresa de software alertou para uma “vulnerabilidade severa” no app, “o que permitiria que os invasores comprometessem as contas dos usuários com um único clique”.

Procurado pela Bloomberg, o TikTok afirmou que o código que o hacker diz ter acessado não tem relação com a rede social. “Nossa equipe de segurança investigou esta declaração e determinou que o código em questão não está relacionado ao código-fonte de back-end do TikTok”, afirmou um porta-voz.

Conhecido como BlueHornet|AgainstTheWest, o hacker chegou a declarar no Twitter que estava decidindo o que fazer com os dados e publicou links que davam acesso a pequenas amostras do que teria conseguido coletar na invasão.

TikTok negou que hacker tenha acessado qualquer informação pessoal de usuários da plataforma Foto: Bloomberg photo by Brent Lewin

Para Troy Hunt, especialista em cibersegurança e criador do site haveibeenpwned, porém, as informações sobre o vazamento são inconclusivas. Hunt analisou os dados divulgados pelo hacker e afirmou que muitos deles podem ter sido recolhidos a partir de informações públicas.

O haveibeenpwned ficou conhecido por indicar para usuários se dados como a conta de email pessoal fizeram parte de algum vazamento de informações na internet nos últimos anos.