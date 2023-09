iPhone 15: Apple anuncia data do evento que pode revelar novo smartphone

A Apple revelou nesta terça-feira, 29, a data do próximo evento da companhia: 12 de setembro, com horário previsto para as 14 horas do horário de Brasília. Nesse dia, espera-se que sejam revelados os novos smartphones da marca, batizados informalmente de iPhone 15.

Assim como nos anos anteriores, o evento está planejado para acontecer na sede da Apple, em Cupertino, na Califórnia, EUA. Além da plateia presencial, as novidades serão transmitidas ao vivo no site oficial da empresa.

Entre as maiores expectativas deste ano estão o iPhone 15, próxima geração de celulares da marca que pode vir com entrada do tipo USB-C, cumprindo a exigência da União Europeia, e com uma lente de câmera periscópio, que permite um alcance de zoom óptico de até dez vezes em alta resolução.

Evento da Apple pode acontecer dia 12 de setembro Foto: Josh Edelson / AFP

Outro aparelho que deve ser revelado no evento é o novo Apple Watch Series 9, que pode trazer um processador mais potente, mas sem muitas mudanças no design.

Revelado em junho passado, o novo iOS 17 também pode ser enfim liberada para ser baixada por usuários.

Os tablets da marca podem ficar de fora do evento, mas rumores indicam que um novo iPad Pro pode balançar o mercado dos tablets no ano que vem.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani