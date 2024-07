Decisão da ANPD contra Meta indica início de escrutínio das Big Techs no Brasil, dizem especialistas

Caso a determinação do órgão não seja cumprida, a Meta deve pagar uma multa de R$ 50 mil por dia, equivalente a todos os dias que estiver em desacordo com a decisão. A medida preventiva dá cinco dias para que a empresa manifeste o cumprimento da suspensão.

Em nota, a Meta disse: “Estamos desapontados com a decisão da ANPD. Treinamento de IA não é algo único dos nossos serviços, e somos mais transparentes do que muitos participantes nessa indústria que têm usado conteúdos públicos para treinar seus modelos e produtos. Nossa abordagem cumpre com as leis de privacidade e regulações no Brasil, e continuaremos a trabalhar com a ANPD para endereçar suas dúvidas. Isso é um retrocesso para a inovação e a competitividade no desenvolvimento de IA, e atrasa a chegada de benefícios da IA para as pessoas no Brasil”.