Decolagem do Starship, da SpaceX, fez ‘chover’ sujeira em região dos EUA

THE NEW YORK TIMES - A decolagem do Starship, da SpaceX, na quinta, 20, sacudiu a terra e levantou uma nuvem espessa de poeira e destroços, balançando casas e fazendo chover sujeira marrom por quilômetros na região de Boca Chica, Texas.

Em Port Isabel, cidade 10 km de Boca Chica, os moradores ficaram alarmados - pelo menos uma janela estilhaçou. “Foi aterrorizante”, disse Sharon Almaguer, que, no momento do lançamento, estava em casa com sua mãe de 80 anos. Em lançamentos anteriores, a Sra. Almaguer disse que havia sentido alguns tremores, mas que a decolagem do Starship “estava em um nível completamente diferente”.

Praticamente toda a cidade “acabou coberta por uma camada de um material granular espesso, semelhante a grãos de areia, que caiu em tudo”, disse Valerie Bates, porta-voz de Port Isabel.

Imagens postadas nas redes sociais mostraram carros dos moradores cobertos de detrito marrom. Uma janela se estilhaçou em uma academia de ginástica, disse Luis Alanis, proprietário do negócio. Alanis, que estava em casa no momento do lançamento, disse que sentiu “um tremor, meio que como um pequeno terremoto”. Ele estimou que a janela custaria cerca de US$ 300 para consertar.

Nuvem de lama e detritos se formou na decolagem do Starship Foto: Joe Skipper/Reuters

Mais próximo ao local de lançamento, grandes pedaços de destroços foram registrados voando pelo ar e atingindo um carro desocupado.

Louis Balderas, fundador da LabPadre, que filma os lançamentos da SpaceX, disse que, embora fosse comum ver alguns destroços, fumaça e poeira, o impacto da decolagem de quinta-feira foi diferente de tudo que ele já havia visto. “Havia pedaços de concreto do tamanho de bolas de boliche voando para fora da área da plataforma de lançamento”, disse. A explosão, acrescentou ele, criou uma cratera que ele estimou ter cerca de 2 metros de profundidade.

Em uma declaração no Facebook, a cidade de Port Isabel disse que a divisão de gerenciamento de emergências do Condado de Cameron confirmou que a poeira “era areia e solo das proximidades do local de lançamento da SpaceX, que foi lançada ao ar pela força da decolagem.”

Na quinta-feira, 20, o juiz do Condado de Cameron, Eddie Treviño Jr., ordenou o fechamento da praia de Boca Chica e uma seção da Rodovia Estadual 4 “com o objetivo de proteger a saúde pública e a segurança durante os esforços de limpeza.” Valeria Bates, porta-voz de Port Isabel, disse que, com base nas informações atuais, não havia “preocupação imediata com a saúde das pessoas”.

Avaliação de risco

Eric Roesch, especialista em conformidade ambiental e avaliação de riscos que acompanha os lançamentos de foguetes da SpaceX, disse que alertava há tempos sobre os riscos ambientais para a região ao redor. Mas, sem uma análise química da poeira e dos destroços, acrescentou ele, era difícil dizer se eram ou não prejudiciais à saúde humana. Porém, disse ele, “a presença dessa poeira indica para mim que a modelagem de impacto foi inadequada, porque isso não foi realmente divulgado como um possível impacto”.

Em junho, uma avaliação ambiental da Administração Federal de Aviação (FAA, em inglês), agência reguladora do setor, concluiu que os planos da SpaceX para lançamentos orbitais não teriam “impacto significativo” na região ao longo da Costa do Golfo. Roesch disse acreditar que a poeira e os destroços vieram em grande parte de uma cratera gigante formada durante a decolagem do foguete.

Normalmente, os principais locais de lançamento são projetados com uma trincheira ou sistema de água que ajuda a desviar a chama do foguete do solo e a amortecer o impacto, disse ele. “Eles não fizeram isso”, disse. “Parece que eles simplesmente seguiram em frente e lançaram isso.”

O que dizem autoridades

A FAA disse em um comunicado na sexta-feira, 21, que o “plano de resposta a anomalias” da SpaceX foi ativado. No plano delineado, a SpaceX é responsável por avaliar a situação e notificar as agências adequadas. Se um evento causar detritos na área onde o foguete decolou, o plano diz que a empresa precisaria obter uma autorização especial de uso emergencial do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA e que o acesso à área poderia ser restrito.

A FAA afirmou que a SpaceX é obrigada a garantir que “quaisquer riscos de segurança no solo e de voo não representem riscos inaceitáveis ao público durante as atividades licenciadas”. A empresa de Elon Musk não respondeu às perguntas sobre a poeira e os destroços.

A Sharon, moradora de Port Isabel, disse que, embora o negócio de Musk tenha trazido empregos para uma região economicamente desfavorecida, a lama marrom que cobria sua cidade era um lembrete das desvantagens ambientais e um sinal de que as coisas haviam saído do controle. “Os habitantes locais estão apenas sendo sacrificados”, disse ela. “Ele só queria colocar isso no ar”, disse. “Que se danem todos os outros.” /TRADUÇÃO DE BRUNO ROMANI