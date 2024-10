DeepL, considerado o melhor tradutor do mundo, lança assistente de escrita com IA em português; veja

O DeepL, serviço de tradução com inteligência artificial (IA), que é considerado o melhor do mercado, lançou nesta quarta-feira, 16, uma ferramenta de escrita com IA em português. A empresa alemã chegou ao Brasil em maio deste ano e enxerga potencial no público brasileiro.

A nova ferramenta chamada de DeepL Write serve para auxiliar a escrita em línguas estrangeiras. Anteriormente, a função só estava disponível em alemão, espanhol, inglês e francês. Junto com o português, a assistente também contará com o italiano.

CEO da empresa enxerga mercado brasileiro como setor promissor Foto: Foto: Divulgação/ DeepL

PUBLICIDADE O novo serviço está disponível na plataforma online do DeepL, a mesma que comporta o tradutor, que também possui versões para aplicativo. O usuário pode conhecer a tecnologia usando a versão gratuita - com limite de caracteres - ou ter a experiência ilimitada com a assinatura de US$ 10,99 por mês. Em entrevista por videoconferência ao Estadão, o CEO e fundador do DeepL, Jarek Kutylowski, explicou que a assistente de escrita servirá para complementar os serviços de tradução com IA já oferecidos pela empresa.

“Essa ferramenta não vai servir apenas como um corretor de gramática. O DeepL Write dará sugestões sobre como escrever melhor e oferecerá alternativas que enriquecerão o texto”, disse.

A empresa chegou ao Brasil em maio de 2024, no mesmo período em que gigantes da tecnologia, como o Google e a Microsoft, lançaram serviços parecidos. Apesar da concorrência, o cenário não parece intimidador para a startup de Colônia.

“Acho que nosso diferencial tanto na tradução, quanto na escrita, é que oferecemos uma experiência mais especializada para cada caso. A maioria das empresas oferecem recursos que podem ser usados para muitas coisas diferentes. Nossa abordagem é realmente criar uma solução pronta para que uma empresa, um negócio ou até mesmo um indivíduo possa começar a usar”, disse.

Publicidade

Além disso, Kutylowski acredita que os concorrentes não estão olhando para outros mercados sem ser os de língua inglesa, por isso, aposta no Brasil.

“Obviamente, o mercado brasileiro é enorme, isso é sempre uma grande oportunidade. Também, acredito que as outras empresas de IA não estão focando muito em outras línguas sem ser o inglês, o que nos dá uma chance única de capturar o mercado local um pouco melhor”, disse.

Como funciona a tecnologia do DeepL?

Com base em dicionários oficiais, a empresa indica para a IA quais são as traduções consideradas “boas” e quais não são, treinando-a para destacar termos imprecisos.

As IAs do DeepL são treinadas pela própria empresa, que lançou modelo de linguagem baseado em sua própria tecnologia de LLM.

Assim, a ferramenta consegue ler o texto e entender o assunto a partir do contexto e não de forma literal, palavra por palavra. Essa tecnologia é similar a inteligência artificial generativa do ChatGPT, que cria textos e imagens a partir de comandos humanos.