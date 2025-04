DeepSeek eliminou US$ 1 trilhão do mercado americano; entenda como isso foi possível

Os EUA inovam, a China reitera. Esse aforismo - ou sua versão menos lisonjeira, “a China imita” - domina muitas conversas sobre os pontos fortes relativos da maior e da segunda maior economia do mundo. A narrativa diz que os EUA estão na fronteira tecnológica, criando produtos e serviços inovadores que traçam o curso da economia mundial. A China pega essas ideias e as desenvolve, lançando versões mais baratas - e talvez inferiores.

Na inteligência artificial (IA), esse clichê pareceu, durante anos, ser baseado em fatos, já que as empresas chinesas lutavam para acompanhar os gigantes da tecnologia dos EUA, que gastavam livremente e eram ricos em talentos. Mas, em janeiro deste ano, uma startup chinesa desfez essa narrativa.

Empresa chinesa abalou o mercado de tecnologia dos EUA Foto: Kelsey Mcclellan/NYT

A DeepSeek, sediada em Hangzhou - nem mesmo uma empresa de tecnologia, estritamente falando, mas um desdobramento de um fundo de hedge chamado High-Flyer - lançou o R1, um grande modelo de linguagem (LLM) de "raciocínio" que igualou o desempenho do o1 da OpenAI, que havia sido lançado apenas alguns meses antes. Além de ter surgido aparentemente do nada, o R1 era extremamente inovador e surpreendentemente barato. A "corrida de treinamento" final de seu antecessor, o V3, custou apenas US$ 6 milhões, de acordo com a DeepSeek - "uma piada de orçamento", nas palavras do ex-cientista de IA da Tesla, Andrej Karpathy, em comparação com as dezenas ou centenas de milhões gastos em alguns de seus rivais nos EUA. O impacto das notícias foi enorme: à medida que o R1 chegava ao topo das listas de downloads mais populares, os investidores das grandes empresas de tecnologia entraram em pânico, eliminando mais de US$ 1 trilhão em valor de ações de tecnologia como Nvidia e Microsoft. Líderes como o CEO da OpenAI, Sam Altman, agonizaram em público e cogitaram a conversão para código aberto - como a DeepSeek havia feito, tornando seu modelo publicamente disponível e modificável e, portanto, mais barato de usar.

“Muitos de nós, inclusive eu, entendemos isso errado, em termos da capacidade da China de desenvolver essas inovações de ponta”, diz Jeffrey Ding, professor assistente de ciência política da Universidade George Washington e autor do boletim informativo da ChinAI.

A inquietação dos EUA foi acompanhada pela alegria chinesa. O fundador da DeepSeek, Liang Wenfeng, conseguiu um assento cobiçado em uma reunião em fevereiro com o presidente chinês Xi Jinping e líderes do setor privado - ao lado de personalidades como o fundador do Alibaba, Jack Ma, e o fundador da Huawei, Ren Zhengfei. Grandes empresas chinesas, como a BYD, fabricante de veículos elétricos, e a Midea, fabricante de eletrodomésticos, estão correndo para integrar o modelo da DeepSeek em seus próprios produtos.

Foi uma sacudida de otimismo em uma China onde o pessimismo reinava. “A DeepSeek poderia, sozinha, impulsionar a economia de uma forma que o governo nunca conseguiria descobrir como fazer”, diz Paul Triolo, líder de política tecnológica da empresa de consultoria DGA-Albright Stonebridge Group.

Mas a DeepSeek é apenas um dos participantes de um vibrante setor de IA chinês ao qual muitos CEOs dos EUA não têm se dado conta. Grandes empresas de tecnologia, como a Alibaba e a ByteDance (controladora do TikTok), estão lançando modelos de IA que superaram os produtos ocidentais em benchmarks de raciocínio. E uma nova onda de “dragões de IA” menores está colocando a IA barata e eficiente da China para trabalhar no mundo real, por meio de aplicativos móveis, agentes de IA e robôs.

Os investidores, por sua vez, voltaram correndo para as ações chinesas de tecnologia. O Hang Seng Tech Index, que acompanha as empresas de tecnologia listadas em Hong Kong, subiu 35% no ano até o momento - liderado por ações como Alibaba; Kuaishou, que criou o modelo de IA de texto para vídeo Kling; e SMIC, a fabricante de chips “campeã nacional” da China, que está ajudando a Huawei a fabricar chips de IA.

Embora os investidores tenham sido surpreendidos pela chegada da DeepSeek, poucos observadores de longo prazo da economia chinesa ficaram surpresos. A IA pode se tornar o mais recente de muitos setores em que o fato de ser um “seguidor rápido” ajudou o país a alcançar a paridade, ou até mesmo o domínio. Os painéis solares e as turbinas eólicas chinesas já estão impulsionando a transição do mundo para a energia renovável. Os veículos elétricos chineses ajudaram a tornar a China o maior exportador de automóveis do mundo - e até mesmo os veículos elétricos não chineses são alimentados por baterias chinesas. E em áreas como drones, robótica e biotecnologia, as empresas chinesas são líderes globais.

Alguns CEOs ocidentais desprezam essas conquistas, atribuindo-as a subsídios governamentais, roubo de propriedade intelectual, contrabando e violações do controle de exportação. No entanto, os fatores que permitiram que a China se mantivesse em várias competições tecnológicas provaram ser duradouros e poderosos: uma base de fabricação maciça; uma vontade de imitar concorrentes estrangeiros; um grande pool de talentos; e um governo capaz de atuar como apoiador e líder de torcida.

Os inovadores da China podem estar mais concentrados na “solução de problemas sob medida” do que no “pensamento inovador e sistêmico” encontrado nos EUA, explica Keyu Jin, economista e autor de The New China Playbook. Mas esse estilo de inovação direcionada e “suficientemente boa” permite que a China produza em massa uma tecnologia que pode ter um preço acessível, mesmo quando, como a DeepSeek, ela se aproxima da vanguarda. E enquanto os líderes empresariais ocidentais se preocupam em como pagarão a conta dos avanços da IA, a China poderá em breve estar vendendo o que o resto do mundo quer.

Uma rápida recuperação

Há apenas dois anos, a China parecia estar condenada a ficar muito para trás em IA. Em 2020, Pequim embarcou em uma extensa campanha para restringir o setor de tecnologia da China, que alguns líderes políticos consideravam muito poderoso e irresponsável. Um fluxo outrora estável de IPOs de tecnologia chinesa secou quando Pequim impôs regras mais rígidas em relação à privacidade de dados. O lançamento do ChatGPT, da OpenAI, em 2022, deixou mais clara a amplitude da lacuna de IA. Os LLMs chineses lançados posteriormente tiveram, em geral, um desempenho pior do que o ChatGPT, mesmo quando operando no idioma chinês. Enquanto isso, os controles de exportação dos EUA impediram que as empresas chinesas adquirissem os chips de IA da Nvidia, que eram essenciais para treinar e executar LLMs. Ding aponta o terceiro trimestre de 2024 como o momento em que a narrativa mudou. "Começamos a ver a lacuna diminuir", diz ele, principalmente no espaço de código aberto, onde 'as empresas chinesas estavam começando a otimizar modelos de tamanho menor que podiam ser treinados com mais eficiência'.

Enquanto isso, o setor de IA da China estava gerando ondas de novas startups. Primeiro foram os “pequenos dragões”, empresas de aprendizado de máquina e visão computacional, como a SenseTime e a Megvii, que atraíram a atenção global. Quando a energia mudou para a IA generativa, a atenção se voltou para os “tigres da IA” - Baichuan, Moonshot, MiniMax e Zhipu. Agora, eles foram ofuscados pelo mais novo conjunto de “dragões”: seis startups sediadas em Hangzhou, incluindo a DeepSeek.

Copilot, IA da Microsoft, trabalha no PC para você; veja novos recursos Regra das cinco horas: conheça método adotado por Bill Gates para nunca parar de aprender Nova trend do ChatGPT agora é criar sua versão em formato de boneco; veja como fazer Hangzhou, a sede do Alibaba, é o foco da inovação em IA da China. "Ela tem a vantagem de estar longe de Pequim para evitar todos os tipos de procedimentos burocráticos; a vantagem de estar tão perto de Xangai para acessar capital e talentos internacionais; e um pool de talentos extremamente forte graças ao Alibaba, NetEase e outros", explica Grace Shao, fundadora da Proem, uma consultoria de IA. O próprio Alibaba tem sido um incentivador dos criadores de código aberto: Os 10 melhores LLMs classificados por desempenho na Hugging Face, uma comunidade de IA de código aberto, são treinados nos modelos Tongyi Qianwen da Alibaba. Entre os novos dragões agitados da cidade estão a Unitree, cujos robôs dançantes se apresentaram na Gala do Festival da Primavera deste ano, assistida por centenas de milhões de espectadores chineses; a Game Science, o estúdio cujo Black Myth: Wukong foi um dos games mais vendidos em 2024; e a Manycore, uma empresa de "inteligência espacial" que se concentra na renderização em 3D. Como o setor de IA da China conseguiu se recuperar tão rapidamente? Um dos motivos é que a China é, bem, realmente grande. Shao observa que a base de usuários da DeepSeek deu um grande salto quando a Tencent, operadora da onipresente plataforma WeChat, ofereceu o LLM da DeepSeek para seus mais de 1 bilhão de usuários e imediatamente tornou a startup um dos maiores nomes do setor de IA da China.

O governo desempenha um papel fundamental na determinação de como alavancar essa escala. Por meio de políticas, regulamentações e subsídios, as autoridades de todo o país criam um sistema de inovação “coordenado pelo Estado”, e o setor privado tende a se unir em torno das prioridades desse sistema. O governo desempenha um papel de “líder de torcida”, diz Triolo: “Quando Liang Wenfeng se reúne com o primeiro-ministro Li Qiang e o presidente Xi Jinping, isso é um sinal”. De fato, essa reunião de alto nível em fevereiro desencadeou o hype da DeepSeek na China: primeiro, as empresas de telecomunicações chinesas adotaram e promoveram seus LLMs, depois as empresas de tecnologia e de consumo seguiram o exemplo e, por fim, as autoridades locais.

Ironicamente, os controles de exportação dos EUA sobre semicondutores podem ter acelerado a inovação da China. “O dinheiro nunca foi o problema para nós; as proibições de remessas de chips avançados são o problema”, disse Liang à mídia chinesa no ano passado. Durante anos, o setor de chips da China teve dificuldades para decolar, pois os fabricantes podiam comprar chips melhores no exterior. Mas as restrições comerciais dos EUA “mobilizaram toda a nação para ir atrás da tecnologia de ponta”, diz Jin, o economista.

A Huawei, a gigante das telecomunicações, está agora na vanguarda da cadeia de suprimentos de chips avançados da China. Seus chips Ascend AI - embora ainda não sejam tão poderosos quanto os da Nvidia - estão sendo usados por startups como a DeepSeek para “inferência”, ou a execução de modelos de IA em situações do mundo real depois de terem sido treinados.

O último elemento é o talento: As universidades chinesas estão produzindo engenheiros apaixonados que as startups de IA podem aproveitar. Embora alguns engenheiros da DeepSeek sejam treinados no Ocidente, Triolo observa que “Liang Wenfeng saiu e recrutou essas pessoas de alto nível - jovens que não tinham experiência no Ocidente, que não foram treinados no MIT e em Stanford”. Os CEOs, acrescenta ele, estão “impressionados com a qualidade das pessoas que saem das universidades de segundo, terceiro e quarto níveis na China. Não é possível encontrar esse tipo de pessoa, nesses números, nas universidades dos EUA”.

Alguns observadores também veem uma mudança radical nas atitudes entre os fundadores da “geração dos anos 90″ da China. Os fundadores de tecnologia mais antigos achavam que “não havia problema em copiar, mas fazer melhor”, sugere Shao. “Agora [os empreendedores] falam sobre o código aberto como uma escolha filosófica. A China pode inovar e não apenas copiar.”

Obstáculos a serem superados

Por mais revolucionário que tenha sido o sucesso da DeepSeek, ele não é necessariamente um presságio de que a China conquistará o domínio da IA que possui atualmente, por exemplo, em painéis solares ou veículos elétricos.

Entre outros obstáculos, as startups chinesas de tecnologia não têm as oportunidades de capitalização que podem dar a suas contrapartes nos EUA um financiamento abundante e uma estratégia de saída clara. A repressão à tecnologia no início da década de 2020 fez com que o já lento espaço de capital de risco da China ficasse quase totalmente parado. Há poucas empresas de capital de risco sediadas na própria China, e os investidores estrangeiros de capital de risco se retraíram com o aumento das tensões geopolíticas com os EUA (a DeepSeek, notavelmente, não tinha nenhum apoio de capital de risco, em vez disso, contava com os bolsos profundos de sua empresa controladora de fundos de hedge).

As bolsas de valores chinesas têm visto com maus olhos as startups não lucrativas. Durante algum tempo, as startups chinesas recorreram a Nova York para fazer suas IPOs, mas a fiscalização de Washington e Pequim sufocou esse fluxo. “Os mercados de capital são tão subdesenvolvidos, imaturos e sem liquidez”, diz Triolo. “É um grande problema. Isso está deixando as pessoas acordadas até tarde da noite em Pequim.”

Na chamada reunião política das Duas Sessões de março, em que Pequim revelou suas prioridades econômicas para o ano, os líderes chineses disseram que dariam início a um “fundo nacional de orientação de capital de risco” que mobilizaria 1 trilhão de yuans chineses (US$ 138 bilhões) para “tecnologia pesada” - uma admissão tácita de que o setor privado precisaria de um impulso do Estado.

Mas, como sugerem as realizações da DeepSeek, as startups chinesas de IA talvez não precisem de enormes somas para se tornarem competitivas em nível mundial. As autoridades chinesas agora apoiam o desenvolvimento relativamente barato de modelos de IA de código aberto como uma forma de incentivar a adoção mais ampla da tecnologia fabricada na China. E empresas como a Alibaba argumentam que os modelos de código aberto incentivarão mais clientes a usar seus ecossistemas.

Os modelos de IA que surgirem podem não ser amplamente adotados nos EUA em um governo Trump cada vez mais protecionista. Mas eles podem conquistar clientes no resto do mundo. O foco da DeepSeek em eficiência e abertura pode ser mais adequado do que uma tecnologia proprietária cara, no estilo OpenAI, em mercados emergentes que têm muita engenhosidade, mas pouca capacidade de computação e capital.

As empresas chinesas já mostraram as enormes incursões que podem fazer em mercados estrangeiros com painéis solares baratos, mas confiáveis, veículos elétricos baratos e telefones baratos. Se empresas como a DeepSeek e a Alibaba puderem continuar a reduzir a necessidade dos tipos mais caros de poder de computação, o chamado Sul Global poderá muito bem deixar de ter a melhor IA do mundo para ter a melhor IA que puder pagar.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

