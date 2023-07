Desanimou com o Twitter? Aprenda a excluir sua conta na rede social

Nesta segunda 24, o bilionário Elon Musk completou a mudança de marca do Twitter, que passará a se chamar “X”, além de incluir funções de pagamento online. O movimento é mais um passo em direção ao super app, semelhante ao chinês WeChat, que Musk quer construir a partir da base da rede social.

Ao entrar no site, já é possível ver o novo símbolo da rede social: um X estilizado que aparece onde antes o passarinho azul “voava” na tela tanto no carregamento da página quanto no canto superior esquerdo. O aplicativo ainda não teve sua identidade visual modificada.

O movimento controverso é mais um desde que o empresário concluiu a compra da rede social no ano passado após seis meses de negociação em um acordo de US$ 44 bilhões. Desde que o bilionário comprou o aplicativo, os negócios de publicidade entraram em colapso, quando anunciantes rejeitaram demissões em massa que prejudicaram a moderação de conteúdos e o estilo de gestão de Musk. Agora, uma nova leva de usuários deve rejeitar a mudança e encerrar a conta no serviço virou uma opção. Veja abaixo como fazer.

Twitter agora se chama 'X' Foto: Jonathan Brady / AP

Como excluir a sua conta no Twitter

Para deletar a sua conta no Twitter, primeiro é necessário desativá-la. A desativação dura 30 dias ou 12 meses e, caso você não acesse o seu perfil durante esse período, ela será deletada permanentemente. É possível realizar essa ação tanto pelo celular, quanto pelo computador.

Primeiro, é preciso logar na sua conta. Caso esteja usando pelo celular, arraste a tela para a direita, acesse a aba “Configurações & suporte” e selecione a opção “Configurações e privacidade”. Nesse novo menu, selecione “Sua conta” e depois vá em “Desativar Conta”.

No computador, o processo é similar. Após logar em seu perfil, basta clicar na opção “Mais”, que é o ícone dos “três pontinhos”, no canto esquerdo da tela. Depois, é só abrir a aba “Configurações & suporte” e seguir os seguintes passos: procure por “Configurações & suporte”, clique em “Configurações e privacidade” e, por fim, vá em “Sua conta”. Ao final, você encontrará a opção de “Desativar Conta”.

Pelo celular, há apenas a opção de excluir a sua conta em 30 dias. No computador, você pode optar por deletar o perfil em 12 meses. Clique na opção “Desativar” em vermelho na base da tela e coloque a sua senha para confirmar a operação.

Depois disso, sua conta será desativada e, com o prazo de até 12 meses, excluída de forma permanente pelo Twitter.