Disputa entre startups de IA fica mais feroz e inclui uso de identidade falsa para roubar informação

Uma empresa de inteligência artificial em Nova York, a Arthur AI, recebeu uma mensagem em abril do ano passado de uma startup chamada OneOneThree. Yan Fung, chefe de tecnologia da OneOneThree, disse que estava interessado em comprar a tecnologia da Arthur AI e queria uma demonstração.

A corrida pela tecnologia se intensifica e grandes empresas têm recrutado engenheiros de universidades, enquanto alguns dos seus melhores talentos saem para iniciar suas próprias empresas de IA

Uma semana depois, a Arthur AI realizou uma reunião pelo Zoom com Fung para mostrar a ele seu software, de acordo com e-mails e uma gravação de vídeo vista pelo The New York Times. Quando o colega de Fung se juntou à chamada, a equipe da Arthur AI percebeu algo estranho. Fung disse que Karina Patel, a “engenheira principal” da OneOneThree, iria se conectar. Mas o nome que apareceu na chamada do Zoom era Aparna Dhinakaran. Um funcionário da Arthur AI reconheceu o nome como pertencente a uma fundadora da Arize AI, uma startup concorrente. “Isso é tão estranho - eu não sei como eles poderiam ter obtido o link”, disse o funcionário da Arthur AI.

O novo participante saiu rapidamente, e Fung disse que não conhecia Dhinakaran. Posteriormente, a Arthur AI deduziu, a partir de fotos online, que Fung era um funcionário da Arize AI chamado Dat Ngo, afirmou uma pessoa com conhecimento da situação. A OneOneThree parecia ser uma empresa inativa dele.

A competição no mundo da IA tem aumentado, à medida que as grandes empresas de tecnologia e as startups lutam por clientes, talentos, financiamento e publicidade. A corrida pela tecnologia se intensifica e grandes empresas têm recrutado engenheiros de universidades, enquanto alguns dos seus melhores talentos saem para iniciar suas próprias empresas de IA.

Nos últimos meses, os investidores de capital de risco também têm duelado ferozmente para investir em startups de IA, oferecendo grandes quantias a valorações elevadas. A competição entre as startups de IA é particularmente intensa. Apenas aquelas que estabelecem as parcerias certas, conquistam os maiores clientes e geram mais burburinho têm chance de aproveitar a onda de hype para o sucesso.

Quando a IA despertou interesse no passado, algumas empresas exageraram no que poderiam fazer. Um estudo de 2019 da MMC, uma firma de capital de risco sediada em Londres, descobriu que 40% das 2.830 startups europeias classificadas como empresas de IA não usavam a tecnologia de IA por nenhum motivo empresarial relevante. “Sabemos que as pessoas fariam coisas loucas para se destacar”, disse Olivier Toubia, professor de economia comportamental e empreendedorismo na Columbia Business School.

Ele afirmou que a história da indústria de tecnologia de competição acirrada, especialmente durante períodos de investimento frenético e oportunidades, remonta à explosão das empresas ponto-com no final dos anos 1990. Muitas empresas acompanham seus concorrentes, e as startups de tecnologia são conhecidas por usar táticas agressivas e não convencionais para crescer o mais rápido possível. No entanto, a maioria estabelece um limite para comportamentos como o uso de identidade falsa ou o nome de outra empresa para se passar por um cliente.

O CEO da Arthur AI e um porta-voz da Arize AI se recusaram a comentar. Dhinakaran e Ngo não responderam aos pedidos de comentário. Tanto a Arize AI quanto a Arthur AI oferecem software de “observabilidade”, que ajuda empresas a monitorar e resolver problemas com modelos de IA. Os clientes provavelmente comparariam as ofertas e escolheriam uma delas.

Dhinakaran fundou a Arize AI em 2020 na região da Baía de São Francisco com Jason Lopatecki, ex-executivo da TubeMogul, uma empresa de tecnologia de publicidade. A startup arrecadou US$ 61 milhões de investidores, incluindo Battery Ventures, Foundation Capital, TCV e Trinity Ventures, avaliando-a em US$ 155 milhões, de acordo com o PitchBook, que rastreia startups. Em uma apresentação de 2022, a Arize AI listou a Uber, o eBay e o Instacart como clientes. A apresentação terminou com uma imagem gerada por IA da oferta pública inicial hipotética da empresa.

Dhinakaran, de 29 anos, é ativa na cena de startups de IA. Ela fala em eventos do setor e escreve uma coluna sobre IA para a Forbes, que a listou como uma das 30 pessoas com menos de 30 anos de destaque no mundo dos negócios. Ela destaca sua experiência como “engenheira de ML e líder” na Uber, onde trabalhou por três anos, e na Apple e TubeMogul, onde foi estagiária. Em 2020, Dhinakaran competiu no reality show de televisão “The Amazing Race” com seu irmão. Eles terminaram em quinto lugar. “Sou apaixonada por tornar a IA bem-sucedida, justa e transparente”, escreveu ela em uma biografia para o programa.

No LinkedIn, Ngo é listado como um fundador do projeto OneOneThree, que foi descrito como um provedor de pesquisa para redes de veículos autônomos, de junho de 2020 a julho de 2021. Durante esse período, ele trabalhou como cientista de dados na empresa de software Point Predictive e na empresa de consultoria tributária Alliantgroup, de acordo com seu perfil no LinkedIn. Ele ingressou na Arize AI em janeiro de 2022. Ngo registrou uma empresa chamada OneOneThree em Delaware em abril de 2021, um ano antes da reunião da Arthur AI e oito meses antes de começar a trabalhar na Arize AI, de acordo com registros corporativos. OneOneThree não tinha um site na época da reunião e lista dois ex-funcionários, incluindo Ngo, no LinkedIn. O registro da OneOneThree não está ativo desde março, de acordo com um registro e um representante do secretário de estado de Delaware.

A OneOneThree também apareceu em uma lista de contatos de clientes da WhyLabs, outra startup de IA que compete com a Arize, indicando que a OneOneThree se inscreveu para uma demonstração ou participou de um evento organizado pela WhyLabs, disse a pessoa com conhecimento da situação. Na chamada com a Arthur AI, Ngo, fingindo ser Fung, disse que a OneOneThree havia examinado o software da WhyLabs e gostado de alguns aspectos, mas que “não foi fundo o suficiente”.

Antes da reunião pelo Zoom no ano passado entre a Arthur AI e a OneOneThree, a pessoa que se apresentou como Fung explicou que a OneOneThree estava em “modo furtivo”, o que explicava a ausência de um site, disse a pessoa com conhecimento da situação. A Arthur AI pediu a Fung para assinar um acordo mútuo de não divulgação, comum entre as empresas de tecnologia para proteger segredos comerciais. Ele pediu à Arthur AI que “esperasse pelo NDA”, de acordo com mensagens visualizadas pelo Times. A empresa concordou.

Durante a chamada, Ngo respondeu às perguntas da Arthur AI sobre a OneOneThree, de acordo com a gravação de vídeo da reunião. Em seguida, ele disse que sua colega Patel se juntaria. Foi quando o nome de Dhinakaran apareceu na tela, antes de sair rapidamente. A reunião ficou em silêncio. Um funcionário da Arthur AI perguntou a Ngo se ele conhecia Dhinakaran e por que o fundador de uma startup concorrente tentaria ver a demonstração, de acordo com a gravação. “Não, não deve ser ninguém que eu conheça”, ele respondeu. Pouco depois da chamada, um funcionário da Arthur AI confrontou Ngo com uma mensagem no LinkedIn, disse uma pessoa com conhecimento da troca. Ngo respondeu tentando recrutar o funcionário da Arthur AI para a Arize AI, disse a pessoa. /The New York Times